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В среду утром в Екабпилсе образовался снежный покров толщиной до 8 см, а интенсивнее всего снег идет в Риге и ее окрестностях.

Labrīt! 10.maijs? #sniegs #snow #maijs #may #riga Публикация от Antra (@antra_ve) Май 9 2017 в 9:04 PDT

Слой снега толщиной до 8 см лежит в Екабпилсе на крышах, машинах, скамейках и др. предметах. На земле снега меньше, потому что он быстро тает. Улицы и тротуары в основном чисты от снега.

Еще больше снега утром во вторник было в некоторых регионах Курземе.

Около семи часов утра в районе между Ригой и Юрмалой зафиксирован также удар молнии.

О том, что был слышен раскат грома, сообщают жители столичного региона.

Между тем, уже по традиции, своими впечатлениями от снега активно делятся пользователи латвийского сегмента социальных сетей.

Жители сообщают, что местами выпало более 10 см снега, но он быстро растаял.

В среду утром интенсивнее всего снег идет в столице и ее окрестностях, так как вокруг Риги концентрируются пришедшие с Рижского залива снежные тучи.

В других регионах небо ясно, ярко светит солнце.

10.maijs mūsu pagalmā#sniegs #10maijs Публикация от Egija (@egija_kalvane) Май 9 2017 в 8:33 PDT

Как сообщалось, в ночь на среду на шести метеостанциях побиты рекорды холода для 10 мая, а в Резекне зарегистрирован новый национальный рекорд.

Прежние рекорды в основном побиты в западных регионах страны - Лиепае, Павилосте, Стенде, Салдусе и Добеле, где минимальная температура воздуха составила от -2,3 до -4,3 градуса.

Самая низкая температура воздуха прошедшей ночью зарегистрирована в Резекне, где столбики термометров опустились до -4,7 градуса. Это не только новая рекордная температура 10 мая для города, но и всей страны.

This isn't happening #pavasaris #atziema #sniegs #balticweather #snowinmay #crazyweather Публикация от fffractus (@fffractus) Май 9 2017 в 9:50 PDT

Прежний рекорд для 10 мая составлял -4,3 градуса и был зарегистрирован в 1941 году.