Глава МВД: вчерашнее 9 мая было спокойнее, чем в предыдущие годы (6)

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Общество | 10 мая 2017 года, 09:21

По оценке органов безопасности, в этом году празднование 9 мая в Латвии было менее интенсивным, чем в предыдущие годы, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Во время вчерашних мероприятий составлено несколько протоколов о нарушениях общественного порядка, но попыток провокаций не было, сказал министр.

Он воздержался от комментариев о том, действительно ли для организации мероприятий 9 мая было получено финансирование из России.

Как ранее сообщил начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс, органы безопасности располагают информацией о том, что и в этом году для организации отдельных мероприятий Дня Победы получено финансирование из России, которая тем самым целенаправленно пытается поддерживать размах праздника в Латвии и создать впечатление его популярности.

Комментарии 6
Ура1 час назад
Это вы на своих праздниках создаёте впечатление популярности.9.мая,ни чего создавать не надо,потому что для сотен тысяч жителей страны это их самый главный праздник.Поймите вы это уже наконец.
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hare81 час назад
Ага, и 55 тысяч человек с детьми, с ветеранами и с цветами тоже, видно, предоставила Россия...
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какой изящный троллинг!1 час назад
Вы ошиблись немного. На сотню тысяч.
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