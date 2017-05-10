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По оценке органов безопасности, в этом году празднование 9 мая в Латвии было менее интенсивным, чем в предыдущие годы, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Во время вчерашних мероприятий составлено несколько протоколов о нарушениях общественного порядка, но попыток провокаций не было, сказал министр.

Он воздержался от комментариев о том, действительно ли для организации мероприятий 9 мая было получено финансирование из России.

Как ранее сообщил начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс, органы безопасности располагают информацией о том, что и в этом году для организации отдельных мероприятий Дня Победы получено финансирование из России, которая тем самым целенаправленно пытается поддерживать размах праздника в Латвии и создать впечатление его популярности.