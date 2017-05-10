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Мероприятия Дня Победы в парке Узварас в Риге вчера посетили около 100 000 человек, что на 50 000 человек меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Госполиция, основываясь на своих подсчетах.

В прошлом году полиция сообщила, что в парке Узварас 9 мая собралось 150 000 человек, а годом ранее сами организаторы празднования утверждали, что в мероприятиях Дня Победы участвовали 220 000 человек.

Существенных инцидентов во время мероприятий, как сообщает полиция, не произошло, кроме небольшого конфликта на акции против празднования 9 мая на площади Стрелниеку.

Стоит отметить, что только в шествии "Бессмертного полка" в Риге приняли участие 6 тысяч человек.

Раннее, министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении что в этом году празднование 9 мая в Латвии было менее интенсивным, чем в предыдущие годы.