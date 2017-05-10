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В воскресенье, 14 мая, когда в Латвии отмечают День матери, в центрах культуры и в церкви Святого Петра будут проходить различные концерты, посвященные мамам и бабушкам, информирует официальный портал Рижской думы riga.lv.

Несколько организованных в выходные дни мероприятий будут посвящены и Международному дню семьи, который отмечают 15 мая. Вход на праздничные мероприятия – бесплатный.

Уже в субботу, 13 мая, в Музее "Рижский центр югендстиля", в честь международного Дня семьи пройдут театрализованные экскурсии.

14 мая, в честь Дня матери состоится концерт "Я - своей мамочке", в котором примут участие ученики Рижской 1-й музыкальной школы имени Язепа Мединя и концертмейстер Санта Пуриня.

В воскресенье также состоятся концерты в доме культуры "Зиемельблазма" и в других домах культуры, а также в некоторых церквях Риги.

Подробная программа событий доступна на портале kultura.riga.lv.

Бесплатные мероприятия в День матери и в День семьи поддерживает Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.