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В мае продолжается интернет-голосование за поданные на конкурс талантов Maksimālisti заявки, в которых участники выразили свои мечты, желания и потребности. В апреле в категориях "Индивид", "Семья" и "Коллектив" получено 52 заявки, за которые можно голосовать в мае на домашней странице www.maksimalisti.lv.

В категории "Индивид" в апреле принято 23 заявки, 15 из которых претендуют на приз месяца, а 8 – на Гран-при.

В категории "Семья" участвует 5 семей, 3 из которых претендуют на приз месяца, а 2 – на Гран-при.

В свою очередь, в категории "Коллектив" подало заявки 24 объединения, 22 из которых претендуют на приз месяца, а 2 – на Гран-при. Заявки поступили из Даугавпилса, Лиепаи, Талси, Вентспилса, Айзпуте, Риги, Прейли и других городов Латвии.

Голос в каждой из категорий конкурса принимается только раз в день. А выбрать фаворита можно через аккаунты в соцсетях Facebook, Draugiem.lv или Twitter.

"Следует принимать участие по возможности в большем количестве безрассудных событий вместе с такими амбициозными людьми", – рассказывает представитель жюри конкурса Maksimālisti Раймонд Элбакян.

Он настраивает всех на новые победы: самое главное – дух приключений, который всегда подталкивает и придаёт силы и мотивацию для новых достижений.

Каждый месяц с 1 февраля по 29 июня индивидуальные участники смогут получить поддержку в размере 500 евро, семьи – в размере 1 000 евро, а коллективы – 1 500 евро.

В свою очередь, претендующие на Гран-при победители в каждой из категорий с наибольшим числом голосов получат соответственно 1 000, 2 000 и 3 000 евро. Общий призовой фонд конкурса составляет 22 000 евро.

Продолжается принятие заявок на участие.

Голосовать за поданные в мае заявки можно будет в июне. Заявки на конкурс на домашней странице www.maksimalisti.lv можно подать до 15 мая 2017 года (приз месяца во всех категориях) и до 29 июня 2017 года (Гран-при).

На заключительном мероприятии конкурса талантов Maksimālisti 30 июня будут объявлены обладатели призов последнего месяца, Гран-при и симпатий сотрудников Maxima Latvija.

Как победители месяца, так и обладатели Гран-при в каждой категории будут определены по наибольшему числу голосов на домашней странице www.maksimalisti.lv.

Конкурс Maksimālisti представляет собой инициативу предприятия ООО Maxima Latvija, на сей раз запущенную 9 января 2017 года.