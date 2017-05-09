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Крупное французское предприятие по удаленному обслуживанию клиентов Webhelp открывает офис в Риге. Об этом сообщили представители компании.

Особым преимуществом предприятия, по их словам, является тот факт, что жители Риги хорошо знают иностранные языки, и особенно - русский. Цель компании - расширить географию обслуживания клиентов на рынках, где говорят на русском языке.

«Это очень здорово, что мы можем расширить наш бизнес и обслужить клиентов русскоговорящего рынка, используя новое бюро в Риге. В данный момент имеется договоренность об открытии бюро в Риге, уверен, за ним последуют и другие», - отметил основатель Webhelp Оливье Духа.

Компания намеревается нанять на работу 200 работников со знанием русского языка, которые будут обслуживать удаленным способом русскоязычных клиентов в рижском офисе.