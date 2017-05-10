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В последние годы значительно уменьшилось число дисциплинарных дел в отношении государственных служащих, и оспаривать наказания они не спешат, пишет Dienas Bizness.

За период с 2013 по 2016 год министерства и подведомственные им учреждения возбудили 358 дисциплинарных дел против своих сотрудников.

Абсолютное большинство дел возбуждено из-за невыполнения обязанностей. За невыполнение обязанностей, которое причинило значительный ущерб государству, возбуждено около 65 дисциплинарных дел. В отдельных случаях сотрудники госучреждений нарушили закон о государственной тайне и защите информации.

Самым популярным наказанием по дисциплинарным делам является выговор, который в указанный период был сделан 62 работникам государственных учреждений. Затем следует временное снижение зарплаты, которое было применено в 42 случаях. Освобождены от должностей были 26 чиновников, а временно понижены в должности четверо.