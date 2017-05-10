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Во Дворце культуры "Зиемельблазма" пройдет конференция под названием "Подход к профессиональному росту педагогов дошкольных учреждений, основанный на сотрудничестве".

По словам организаторов, цель этого мероприятия - способствовать гуманному подходу к развитию ребенка в детских садах.

Конференцию откроет председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Эйжения Алдермане. В рамках собрания можно будет ознакомиться с презентациями об имеющимся опыте, которые представят руководители рижских детских садов и учителя начальных школ.

В прошлом году 53 педагога работали в творческих целевых группах и обобщали опыт единомышленников, партнеров по сотрудничеству и отдельных творческих коллективов, чтобы содействовать гуманному, основанному на сотрудничестве, подходу к развитию личности ребенка в детском саду.

Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы сотрудничества специалистов социальной и образовательной сфер. Также на конференции можно узнать о содействии взаимопониманию, базирующемуся на сотрудничестве детских садов и родителей и о принципах естественной педагогики.