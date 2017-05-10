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27 мая Летний сезон музыкальных мероприятий на Луцавсале откроется бесплатным концертом знаменитой российской группы "Би-2", сообщает на своей страничке в сети Facebook мэр Риги Нил Ушаков. Запись сопровождается рекламным роликом, главные роли в котором исполнили официальные коты Рижской думы Кузя и Мурис.

"Би-2" выступит с симфоническим оркестром. Специальными гостями концерта станут Тамара Гвердцители и Тина Кузнецова. Приходить на мероприятие можно будет начиная с 18:00.

Этим летом на Луцавсале ожидается обширная концертная программа. Уже известно, что здесь, в частности, выступят такие популярные группы, как Red Hot Chilli Peppers и Foo Fighters.

Также на территории острова планируется большое количество других развлекательных и спортивных мероприятий.