Неласковый май: три человека доставлены в больницы с переохлаждением
Общество | 10 мая 2017 года, 14:10
Вчера, 9 мая, на попечение врачей переданы три человека, получившие переохлаждение, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
Двое из пострадавших были пьяны. Мужчина 60 лет обнаружен в Курземе лежавшим на улице в легкой одежде. В мокрой одежде на улице был найден еще один мужчина 56 лет, а 81-летняя женщина не могла двигаться и лежала в доме на полу.
Всего вчера получено 1167 вызовов, в том числе 209 на травмы.