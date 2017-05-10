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Вчера, 9 мая, на попечение врачей переданы три человека, получившие переохлаждение, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Двое из пострадавших были пьяны. Мужчина 60 лет обнаружен в Курземе лежавшим на улице в легкой одежде. В мокрой одежде на улице был найден еще один мужчина 56 лет, а 81-летняя женщина не могла двигаться и лежала в доме на полу.

Всего вчера получено 1167 вызовов, в том числе 209 на травмы.