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Основателю легендарного латвийского кинофорума "Арсенал" художнику Аугусту Сукутсу необходима донорская кровь, сообщает Национальный киноцентр.

"Друзья Аугуста призывают всех, у кого есть такая возможность, отправиться в Государственный центр донорской крови и сдать кровь любой группы, чтобы врачам хватило плазмы поднять художника на ноги. Укажите, что кровь именно для Аугуста Сукутса - так помощь будет эффективнее!", - сообщает Национальный киноцентр.

Адрес Государственного центра донорской крови - Рига, улица Селпилс, 9. Телефон: 67 471 472.