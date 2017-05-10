Основателю кинофорума "Арсенал" Аугусту Сукутсу необходима кровь (1)
Общество | 10 мая 2017 года, 15:15
Основателю легендарного латвийского кинофорума "Арсенал" художнику Аугусту Сукутсу необходима донорская кровь, сообщает Национальный киноцентр.
"Друзья Аугуста призывают всех, у кого есть такая возможность, отправиться в Государственный центр донорской крови и сдать кровь любой группы, чтобы врачам хватило плазмы поднять художника на ноги. Укажите, что кровь именно для Аугуста Сукутса - так помощь будет эффективнее!", - сообщает Национальный киноцентр.
Адрес Государственного центра донорской крови - Рига, улица Селпилс, 9. Телефон: 67 471 472.
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