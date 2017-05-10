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Латвия была лишена независимости не вследствие советской оккупации, а до этого – в ходе распределения сфер влияния между СССР, США и Великобританией. Об этом на своем еженедельном брифинге заявил председатель Вентспилсской гордумы Айвар Лемберг, отвечая на вопросы жителей. Об этом пишет Ventasbalss.

«Зависимость или независимость Латвии решалась не в 45-м году. Нет. Это решалось до этого, на Ялтинской конференции или Крымской конференции. Черчилль, Рузвельт и Сталин – они трое решали вопрос о распределении сферы влияния или устройства Европы после Второй Мировой войны. И Рузвельт, и Черчилль согласились, что Латвия останется в зоне влияния или в зоне контроля Сталина. То есть, они отдали суверенную Латвию под Сталина. Нет ни одной записи, где бы Черчилль или Рузвельт стучали кулаком и говорили: Нет, должна быть независимая Латвия. Такого нет. То есть, нашу судьбу, независимость предали и подарили под юрисдикцию Сталина никто иной, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это правда. И все. 8-е мая, 9-е мая – какое это имеет значение?», - сказал Лембергс.

По его словам, в первую очередь за потерю независимости ответственны США.

«Потсдамская конференция - когда в Америке уже была опробована ядерная бомба и они готовили ее, чтобы бросить на Хиросиму и Нагасаки, тогда ведь тоже уже другой президент, Труман, не поставил ребром вопрос, чтобы у Латвии была независимость. Независимость Латвии предал никто иной, как Соединенные Штаты Америки. И пусть не болтают глупостей», - сказал Лембрегс.

Мэр Вентспилса также отметил значимость Для Победы для России и Латвии.

«А 8 и 9-е мая – это одно событие, подписание договора о безоговорочной капитуляции – это день памяти погибших на этой войне. Колоссальные людские и материальные потери были у Советского Союза. И в первую очередь – это россияне, несомненно. Но и Латвия потеряла колоссальные людские ресурсы и на одной стороне фронта, и на другой, а еще часть уехала», - сказал Лембергс.

Напомним, накануне празднования Дня Победы Министерство иностранных дел Латвии напомнило о том, что именно празднует страна 8 и 9 мая.

В памятке, опубликованной в официальном Twitter, министерство напоминает, что 8 мая Латвия вместе с остальными странами Евросоюза отмечает капитуляцию нацистской Германии и окончание Второй мировой войны.

Что же касается 9 мая, как напоминает Министерство иностранных дел, эта дата стала Днем Победы на контролируемых Советским Союзом территориях, а в наши дни отмечается в России и еще нескольких государствах.