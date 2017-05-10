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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что воры проникли в арендуемую директором Бюро по защите Сатверсме Янисом Майзитисом квартиру в Риге и украли его компьютер.

На произошедшее обращает внимание журналист Томс Зариньш.

"Не является ли случай Майзитиса беспрецедентным скандалом?", - пишет Зариньш.

Кражу комментирует и политтехнолог Юргис Лиепниекс.

"У Майзитиса украли компьютер, но то, что кто-то теперь знает, какое порно он смотрит и т.д., конечно, не сделает его объектом шантажа", - считает он.

Maizītim nozaguši datoru, bet tas, ka tagad kāds/kādi zina, kādu porno viņš skatās utt, protams, nepadarīs viņu šantažējamu, kur nu... — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 10 мая 2017 г.

Представитель предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Иво Киршблатс сочувствует Майзитису.

"Бедный Майзитис, опять придется играть в тетрис на компьютере соседа", - пишет он.

nabaga Maizītis, atkal tetris būs uz kaimiņa datora jāspēlē — Ivo Kiršblats (@kirshblac) 10 мая 2017 г.

Как сообщила представитель бюро Ивета Маура, у Майзитиса был похищен его личный компьютер.

Расследованием кражи занимается Госполиция.

Начальник Госполиции Интс Кюзис рассказал, что кража произошла несколько дней назад, и у Майзитиса похищены еще несколько небольших предметов.