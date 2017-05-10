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16 мая совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) рассмотрит вопрос об акции протеста - отказ работать продленное нормальное рабочее время, рассказал глава профсоюза Валдис Керис.

Такое решение принято потому, что законопроект, предусматривающий постепенное сокращение продленного рабочего времени для медиков, не продвигается.

Вероятно, профсоюз начнет протесты с 1 июля, призвав всех медицинских работников прекратить работать продленное нормальное время.

Во вторник подкомиссия комиссии Сейма по труду и социальным делам постановила, что соответствующие поправки к закону о лечении необходимо поддержать, но в исправленной редакции.

Достигнута договоренность о создании рабочей группы с участием представителей Минздрава, Минфина, Министерства благосостояния и других учреждений.

Профсоюз считает, что решение комиссии является попыткой затянуть решение вопроса об отмене продленного рабочего времени медиков.