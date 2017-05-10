Общество |

Укрепление фасада здания Рижского цирка закончено, работы по его консервации продолжатся, и необходимые на ремонт средства будут запрошены у правительства. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель Рижского цирка Инара Кехре.

Выполненные работы по укреплению фасада здания позволяют провести его консервацию. Существенные деформации фасада здания, выходящего на ул. Меркеля, оказывают на общую устойчивость здания непрогнозируемое влияние, пояснила Кехре.

У Кабинета министров будет запрошено финансирование на дальнейшие ремонтные работы.

Кехре сообщила также, что в Рижском цирке больше не будут использоваться дикие животные, так как Продовольственно-ветеринарная служба заключила, что в здании цирка невозможно полноценно обеспечить их содержание в соответствии с физиологическими нуждами.

Сейчас комплектуется команда работников Рижского цирка, формируется творческий совет. В разработке стратегии образовательной программы цирка участвуют местные и зарубежные эксперты.