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В Латвии к 2022 году планируется создать информационную систему правоохранительных органов, в которой они смогут обмениваться оперативной информацией. Затраты на этот проект оцениваются в 12 млн евро.

В среду этот проект обсуждался в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

После заседания комиссии начальник управления криминальной разведки Главного управления криминальной полиции Йоланта Люта пояснила журналистам, что информация для криминальной разведки имеет ключевое значение, поэтому важно создать для правоохранительных органов общую информационную платформу для обмена информацией и ее анализа.

На создание информационной системы в настоящее время выделено около 5,7 млн евро, а требуется, по предварительным подсчетам, 12 млн евро.

Деятельность информационной системы будет регулироваться специальными правилами Кабинета министров.

Сейчас правоохранительные органы обмениваются оперативной информацией на основе взаимного доверия на уровне начальников.