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За год работы правительства, с 11 февраля прошлого года до 11 февраля 2017, министры в общей сложности съездили в 197 заграничных командировок, которые при суммировании длились 631 день и обошлись в 260 000 евро, пишет Latvijas avīze.

Больше всего отправлялись в поездки - главы МИД, Минобороны, Минфинана, в свою очередь меньше всего такой возможностью пользовался министр образования.

Чаще всего наши министры посещали Бельгию и Люксембург. По сравнению с прошлым годом количество поездок осталось приблизительно на том же уровне.

Больше всего в командировках находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич - он провел 128 дней в 35 командировках. На поездки министра было истрачено больше всего средств. Ринкевич был и в самой дорогостоящей командировке - за 5 дней в Доминиканской республике из средств налогоплательщиков было потрачено 8846 евро.

Советник министра Мартиньш Дрегерис подчеркивает, что было бы некорректно оценивать важность той или иной поездки, так как рабочие командировки являются спецификой работы МИД, чтобы с политическими и дипломатическими средствами реализовывать внешнюю политику государства.

Тем временем, судя по данным LA, Более 6560 евро стоила пятидневная поездка в США главы МВД Рихарда Козловскиса, который участвовал в Генассамблее ООН. В свою очередь глава Минкульта Даце Мелбарде отличилась самой долгой поездкой - 11 дней в США. Там она встречалась с американскими латышами, чтобы говорить о подготовке к празднованию столетия Латвии. Мелбарде отправлялась в самые далекие поездки - в Индию и в Австралию.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис посетил Мали, он также побывал в Бразилии на Олимпийских играх в Рио-Де-Жанейро.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис оказался самым скромным из министров. За первый год работы правительства он побывал только в четырех рабочих визитах за рубежом, что обошлось в 5 503 евро.

"Большой объем работы в такой важной сфере, как образование, является моими министерскими обязанностями. И эту работу необходимо проводить здесь в Латвии", - сказал Шадурскис.

К слову, его предшественницы Марите Сейле и Ина Друвиете ездили в зарубежные поездки, как они говорили для обмена опытом, гораздо чаще, например в 2015 году - 23 раза, в 2014 - 19.