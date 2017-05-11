Общество |

Среднестатистический финансовый преступник хорошо образован, обеспечен, имеет связи в Службе государственных доходов (СГД), кредитных учреждениях и правоохранительных органах, заявила на конференции "Теневая экономика в Латвии" гендиректор СГД Илзе Цируле.

Под теневой экономикой скрываются реальные люди, которые ее планируют, реализуют и получают от нее выгоду. Используя доступные данные, СГД старается выявить и понять, кто эти люди, которые работают в сфере теневой экономики.

По словам Цируле, СГД занимается двумя категориями "теневых" деятелей - это финансовые преступники и получатели зарплат "в конвертах".

Обобщенный профиль финансового преступника выглядит так - это хорошо образованный и обеспеченный человек, разбирающийся в современных технологиях и предпринимательстве. Он обладает юридическими знаниями, имеет широкие контакты, сотрудничает с финансовыми преступниками из других стран, имеет связи в СГД, кредитных учреждениях и правоохранительных органах.

Получатели зарплат "в конвертах" - чаще всего люди в возрасте 45-55 лет, разведенные. В этой возрастной группе зарплаты "в конвертах" получают 32% мужчин и 22% женщин. Они, как правило, не понимают смысла и сути уплаты налогов, имеют низкие или средние доходы, долговые обязательства и лиц на иждивении.

По подсчетам СГД, 71% получателей зарплат "в конвертах" - работники низкой квалификации, 29% - высококвалифицированные специалисты. Зарплаты "в конвертах" получают примерно 40% работающих в должности главного бухгалтера.

Теневая экономика - очень серьезная проблема, поэтому СГД активно работает над повышением эффективности коммуникации с обществом для разъяснения потерь от неуплаты налогов, подчеркнула Цируле.