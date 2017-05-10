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Ночь на четверг будет в Латвии еще более холодной, чем предыдущие - температура воздуха составит 0..-6 градусов.

Ожидаются новые рекорды холода. Ночь будет малооблачной, безветренной. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде снега. Ветер будет дуть с северо-запада, температура составит +6..+11 градусов.

В Риге в четверг осадки маловероятны. Ночью будет около нуля, в пригородах до -5 градусов, днем температура повысится до +8..+9 градусов.