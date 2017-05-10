В ночь на четверг температура опустится до -6 градусов
Общество | 10 мая 2017 года, 23:19
Ночь на четверг будет в Латвии еще более холодной, чем предыдущие - температура воздуха составит 0..-6 градусов.
Ожидаются новые рекорды холода. Ночь будет малооблачной, безветренной. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде снега. Ветер будет дуть с северо-запада, температура составит +6..+11 градусов.
В Риге в четверг осадки маловероятны. Ночью будет около нуля, в пригородах до -5 градусов, днем температура повысится до +8..+9 градусов.