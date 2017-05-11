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Утром 11 мая на большей территории Латвии столбики термометров опустились к отметке -2..-4 градуса. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как на своей странице в социальной сети Twitter сообщил метеоролог Янис Траллис, холодней всего было в окрестностях Вангажи, где зафиксировано - 7 градусов, а также вблизи Резекне, где похолодало до - 6 градусов.

Baisākais 11.maija rīts valsts vēsturē - saullēktā gandrīz visur -2..-7 grādi. Zāles augstumā vietām aukstāks par -10 grādiem. — Jānis Trallis (@meteozinas) 11 мая 2017 г.

Таким образом в четверг побит новый национальный рекорд холода.

Днем ожидается солнечная погода, местами возможны небольшие осадки. Во второй половине дня - небольшая облачность. Сегодня будет длуть умеренный ветер. Максимальная температура воздуха +6..+11 градусов.

В Риге после обеда облачно, местами снег. Будет дуть северный ветер, а воздух прогреется до +9 градусов.