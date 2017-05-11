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В том, что группа Triana Park не вышла в финал конкурса Евровидения, нет ничего страшного. Рассказал Раймонд Паулс порталу kasjauns.lv.

"Я смотрел Евровидение и, к сожалению, результаты такие, какие есть. Да, в финал не попали, но переживем", - сказал маэстро.

Он считает, что вины солистки группы Агнесы Раковской в этом не было.

"Все зависит лишь от того, как представители других стран реагируют на выступления и на песни, в частности. Не в наших силах было повлиять на результаты больше. Что Агнеса смогла, то и сделала. Кто-то должен был проиграть, так как всем в финал не пройти", - отметил Паулс.

Маэстро добавил, что ни на минутку не сомневается в потенциале солистки Triana Park и в ее творческих способностях.

"В своем время Иварс Бусулис также не попал в финал конкурса, но ведь это не показатель. Агнесу не списываем со счетов, в любом случае. Обвинять ее здесь не за что", - сказал Паулс.

Он также подчеркнул, что можно много дискутировать о том, за что голосуют на конкурсе, а за что нет и добавил, что лучше поблагодарить Triana Park за выступление и пожелать им хорошей дальнейшей работы.

Напомним, что после первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2017", по итогам голосования латвийскому музыкальному коллективу попасть в финал не удалось.