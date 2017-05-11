В Латвии отметят День госязыка: тротуары будут исписаны стихами (11)

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Общество | 11 мая 2017 года, 20:13

В субботу, 13 мая, уже шестой год подряд Музей писательства и музыки и его друзья со всей Латвии приглашают отметить День государственного языка, пишет Diena

Как информировала представительница музея Дайна Табуна, во многих местах Латвии состоятся творческие мастерские, где люди будут рассказывать стихи и обсуждать новые слова, будут разыгрываться сценки о латышском языке.

В акции смогут принять также все, кто любит латышский язык - организаторы призывают 13 мая заполонить скверы, дворы и площади из очередей желающих рассказать стихи и прозы и делится фотографиями в соцсетях с хештегом #ValstsValodasDiena.

Комментарии 11
Патриот 55 минут назад
Самый позорный праздник в Латвии!!! Буду ходить и с****ть на ваши тротуары! Уроды профашистские. С головой совсем не дружат!
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леший51 минуту назад
сначала украли деньги выделенные на русское СМИ и на оставшиеся от украденного купили мелки и провели праздник латышского языка
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алекс40 минут назад
Предлагаю расписать не тротуары ,а палаты в больницах,в частности в Гайльэзерсе.
И надпись должна быть такая-Латыш,не сдавайся-помни,ты независим и свободен от всего!
Можно проявить креативность мышления и расширить количество лозунгов.
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