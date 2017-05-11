В Латвии отметят День госязыка: тротуары будут исписаны стихами (11)
Общество | 11 мая 2017 года, 20:13
В субботу, 13 мая, уже шестой год подряд Музей писательства и музыки и его друзья со всей Латвии приглашают отметить День государственного языка, пишет Diena
Как информировала представительница музея Дайна Табуна, во многих местах Латвии состоятся творческие мастерские, где люди будут рассказывать стихи и обсуждать новые слова, будут разыгрываться сценки о латышском языке.
В акции смогут принять также все, кто любит латышский язык - организаторы призывают 13 мая заполонить скверы, дворы и площади из очередей желающих рассказать стихи и прозы и делится фотографиями в соцсетях с хештегом #ValstsValodasDiena.
И надпись должна быть такая-Латыш,не сдавайся-помни,ты независим и свободен от всего!
Можно проявить креативность мышления и расширить количество лозунгов.