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В субботу, 13 мая, уже шестой год подряд Музей писательства и музыки и его друзья со всей Латвии приглашают отметить День государственного языка, пишет Diena

Как информировала представительница музея Дайна Табуна, во многих местах Латвии состоятся творческие мастерские, где люди будут рассказывать стихи и обсуждать новые слова, будут разыгрываться сценки о латышском языке.

В акции смогут принять также все, кто любит латышский язык - организаторы призывают 13 мая заполонить скверы, дворы и площади из очередей желающих рассказать стихи и прозы и делится фотографиями в соцсетях с хештегом #ValstsValodasDiena.