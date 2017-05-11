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В прошлом году Служба государственных доходов в результате таможенных действий изъяла свыше 54 000 литров нелегального алкоголя - вдвое больше, чем годом ранее, сообщили ее представители. Это позволило избежать нанесения госбюджету ущерба в размере 361 000 евро.

Общий рынок нелегальных алкогольных напитков в Латвии сейчас, по подсчетам СГД, не превышает 10% общего потребления алкогольных напитков в стране.

По данным Госполиции, борющейся с незаконным оборотом акцизных товаров в Латвии, в прошлом году из оборота было изъято почти 100 000 литров алкогольных напитков. 99% изъятого алкоголя - неизвестного происхождения.

Как отметила представитель Госагентства обеспечения Иева Рекшня, можно вполне уверенно утверждать, что поток контрабанды в Латвию, увы, не уменьшается. В прошлом году было уничтожено 18 397 бутылок с алкогольными напитками по 21 делу об административном нарушении и 129 уголовным процессам.