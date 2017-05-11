Уголовный процесс о насилии в семье можно будет начинать без заявления жертвы (5)

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Общество | 11 мая 2017 года, 12:54

Депутаты Сейма сегодня, 11 мая, одобрили законопроект, который позволит начинать уголовный процесс о насилии в семье без заявления пострадавшего.

Первоначально юридическая комиссия парламента решила не поддерживать эту идею. Однако впоследствии изменила свое решение и поддержала новый нормативный акт после того, как члены комиссии ознакомились с докладом руководителя центра ресурсов для женщин Marta Илуты Лаце.

Она указала, что насильник должен быть немедленно изолирован от пострадавшего. По словам Лаце, бывают случаи, когда жизнь женщины полностью разрушена навсегда, а насильник по-прежнему находится на свободе и от его действий страдают другие люди.

В связи с этим в законопроекте сохранен пункт, предусматривающий, что насильник подвергается уголовному наказанию за причинение телесных повреждений человеку, с которым он состоит в родственных связях первой или второй степени, или является супругом или бывшим супругом, или состоит в незарегистрированном браке, или ведет с ним совместное хозяйство.

В настоящее время Уголовный закон предусматривает уголовное наказание за подобного рода преступление только в случае, если оно доказано в ходе уголовного процесса, который начат на основании заявления потерпевшего.

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Это типа жена пишет на мужа кляузу о насильственных действий в постеле и его за это сажают?! Дебилы, думайте че пишите.
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леший2 часа назад
оглянись незнакомый прохожий, мне твой взгляд хулиганский, знаком----всё ширее и ширее трактовка законов и наказаний====ведь могЕм, когда хотим----можно тогда уже просто хватать прохожих на улицах и просто сажать----ведь даже заявления от пострадавших не надо----а есть тело, будет и дело====ГДЕ вы были вчера с 16 до 20 часов?---вот видите, именно там и был совершён разбой, а ещё там же были взломаны и ограблены две машины----предлагаю взять на себя машины---срок меньше!
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Махир Джалилов21 минуту назад
Давно пора !
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