Сейм одобрил запрет на использование в цирке диких животных (5)

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Общество | 11 мая 2017 года, 13:43

Сейм, сегодня, 11 мая, вопреки постановлению специальной ответственной комиссии, одобрил запрет использовать в цирке диких животных.

Рассматривая во втором чтении поправки к закону о защите животных, парламент большинством голосов решил не поддерживать предложение о том, что в цирковых представлениях можно использовать животных, которые уже родились в неволе.

Ранее это предложение уже поддержала комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде.

С инициативой запретить использование диких животных в цирке в 2015 году после переговоров с организациями по защите животных выступила Продовольственно-ветеринарная служба. Во многих европейских странах использование диких животных в цирке уже запрещено. В латвийских цирках нет постоянно используемых диких животных, однако они ввозятся в страну с гастролирующими цирковыми труппами из других стран.

В свою очередь бывший директор Рижского цирка Лолита Липинска в интервью радио Baltkom отказалась комментировать решение Сейма, сказав только, что ей стыдно, что у нас такой парламент.

Проект поправок Сейм будет рассматривать еще в третьем чтении. Общество "Свобода животных" ранее подало в Сейм петицию "За человечный цирк", которую подписали более 26 000 человек.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня с утра эта организация провела возле Сейма акцию в поддержку запрета на использование диких животных в качестве цирковых артистов.

Комментарии 5
axa1111 час назад
Можно принимать любую мутоту-цирка то нет и не светит! Короче Цирк уехал. Клоуны остались! Рулить...
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Карандаш52 минуты назад
Все дети,да и взрослые во все времена приходя в цирк прежде всего ждали выступления,медведей,тигров,лошадок,собачек и т.д,потом уже,клоуны и представители других жанров.И что теперь?Людей лишили радости,детей счастья и радости от общения с животными.Вообщем опять очень жиденько обделались.Прощай цирк.
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ja49 минут назад
Все из за аплиецибы.
Домашней скотине знание валоды не ваяг.
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