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Сейм, сегодня, 11 мая, вопреки постановлению специальной ответственной комиссии, одобрил запрет использовать в цирке диких животных.

Рассматривая во втором чтении поправки к закону о защите животных, парламент большинством голосов решил не поддерживать предложение о том, что в цирковых представлениях можно использовать животных, которые уже родились в неволе.

Ранее это предложение уже поддержала комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде.

С инициативой запретить использование диких животных в цирке в 2015 году после переговоров с организациями по защите животных выступила Продовольственно-ветеринарная служба. Во многих европейских странах использование диких животных в цирке уже запрещено. В латвийских цирках нет постоянно используемых диких животных, однако они ввозятся в страну с гастролирующими цирковыми труппами из других стран.

В свою очередь бывший директор Рижского цирка Лолита Липинска в интервью радио Baltkom отказалась комментировать решение Сейма, сказав только, что ей стыдно, что у нас такой парламент.

Проект поправок Сейм будет рассматривать еще в третьем чтении. Общество "Свобода животных" ранее подало в Сейм петицию "За человечный цирк", которую подписали более 26 000 человек.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня с утра эта организация провела возле Сейма акцию в поддержку запрета на использование диких животных в качестве цирковых артистов.