Кюзис о краже компьютера у главы БЗС: такие преступления происходят каждый день (7)

фото

Общество | 11 мая 2017 года, 16:14

У полиции нет оснований полагать, что кража из квартиры директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса может быть связана с его должностными обязанностями, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

В распоряжении полиции нет информации о том, что преступление было совершено именно против конкретного человека и преступник знал, что в конкретной квартире проживает директор БЗС.

Как отметил Кюзис, подобные кражи не являются редкостью и происходят каждый день.

Как сообщалось, кража из квартиры Майзитиса была совершена на этой неделе. У него похищен личный компьютер, в котором не было секретной информации.

Ранее Кюзис сообщил, что у Майзитиса похищены еще несколько вещей.

фото

Сам Майзитис не знает, связана ли кража из арендуемой им квартиры с его профессиональной деятельностью. Ответить на этот вопрос позволит только расследование. В украденном компьютере находилась информация личного порядка, которую директор БЗС не хочет комментировать публично.

Комментарии 7
шустрый2 часа назад
И такие защищают нашу Сатверсме.....печалька.
Ответить
А1 час назад
Такие зарплаты получаете а кражи каждый день и это норма.
Ответить
ХИ-ХИ 1 час назад
Кабан пытается оправдать хряка.
Тут пропала экономика, медицина, образование, все продано пропито и это осталось не замеченным. Правящие, министры, председатели правлений....получают в десятки раз больше, чем бюджетники (не говоря о пенсионерах)- тоже нормально, а украденный компьютер-это горе.
НУ И СТРАНА! Не ту назвали Гондурасом.
Ответить