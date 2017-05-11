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У полиции нет оснований полагать, что кража из квартиры директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса может быть связана с его должностными обязанностями, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

В распоряжении полиции нет информации о том, что преступление было совершено именно против конкретного человека и преступник знал, что в конкретной квартире проживает директор БЗС.

Как отметил Кюзис, подобные кражи не являются редкостью и происходят каждый день.

Как сообщалось, кража из квартиры Майзитиса была совершена на этой неделе. У него похищен личный компьютер, в котором не было секретной информации.

Ранее Кюзис сообщил, что у Майзитиса похищены еще несколько вещей.

Сам Майзитис не знает, связана ли кража из арендуемой им квартиры с его профессиональной деятельностью. Ответить на этот вопрос позволит только расследование. В украденном компьютере находилась информация личного порядка, которую директор БЗС не хочет комментировать публично.