Кюзис о краже компьютера у главы БЗС: такие преступления происходят каждый день (7)
У полиции нет оснований полагать, что кража из квартиры директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса может быть связана с его должностными обязанностями, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио начальник Государственной полиции Интс Кюзис.
В распоряжении полиции нет информации о том, что преступление было совершено именно против конкретного человека и преступник знал, что в конкретной квартире проживает директор БЗС.
Как отметил Кюзис, подобные кражи не являются редкостью и происходят каждый день.
Как сообщалось, кража из квартиры Майзитиса была совершена на этой неделе. У него похищен личный компьютер, в котором не было секретной информации.
Ранее Кюзис сообщил, что у Майзитиса похищены еще несколько вещей.
Сам Майзитис не знает, связана ли кража из арендуемой им квартиры с его профессиональной деятельностью. Ответить на этот вопрос позволит только расследование. В украденном компьютере находилась информация личного порядка, которую директор БЗС не хочет комментировать публично.
Тут пропала экономика, медицина, образование, все продано пропито и это осталось не замеченным. Правящие, министры, председатели правлений....получают в десятки раз больше, чем бюджетники (не говоря о пенсионерах)- тоже нормально, а украденный компьютер-это горе.
НУ И СТРАНА! Не ту назвали Гондурасом.