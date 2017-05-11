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Ночь на пятницу в Латвии вновь будет нехарактерно холодной для мая - температура воздуха понизится до +1..-5 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предстоящей ночью ожидаются новые рекорды холода. До этого самая низкая температура 12 мая была зарегистрирована в 1999 году - минус 4,7 градуса.

Завтра днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. На солнце воздух прогреется до +10..+15 градусов.

В Риге предстоящей ночью температура опустится до +1..-3 градусов, а днем будет +10..+12 градусов.