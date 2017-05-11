Портал: латышские СМИ "распилили" между собой полмиллиона евро
Государственные средства, которые предполагалось выделить на создание независимого общественного СМИ на русском языке, в результате были разделены между сотрудниками 13 латышских СМИ. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на портал Pietiek.com.
Как отмечает портал, в ходе конкурса о поддержке общественно важных материалов на латышском языке между 13 СМИ и 16 проектами разделили 490 тысяч евро государственных средств.
В частности, в списке фигурирует центр исследовательской журналистики Re:Baltica. В графе "единоразовые выплаты" напротив фамилии ведущего автора центра Инги Сприньге значатся 4 тысячи 954 евро, напротив фамилии ее коллеги Саниты Емберги, административного руководителя проекта и редактора, - 4 тысячи 411 евро. В графе ежемесячные выплаты Сприньге получает 2 тысячи 477 евро в месяц, Емберга – 2 тысячи 205 евро. 20 тысяч евро Re:Baltica выделили за воплощение проекта Kas sargās Latviju pēc.
Pietiek.com со ссылкой на издание Diena приводит список журналистов и СМИ, которым достались государственные средства.
Арта Гига, Red Dot Media (Nekā Personīga), руководитель проекта, режиссер, редактор, – 14 тысяч 400 евро;
Ингус Берзиньш, Delfi, руководитель проекта, – 11 тысяч 296 евро;
Гуна Глейзде, Delfi, редактор, – 11 тысяч 189 евро;
Филипп Ластовскис, Delfi, журналист, – 11 тысяч 189 евро;
Освалдс Зебрис, Delfi, ответственный редактор, – 9 тысяч 296 евро;
Неллия Тьярве, Cits medijs (Ir), редактор, руководство проекта, – 8 тысяч 680 евро;
Гунита Гайлане, Delfi, журналист, – 7 тысяч 716 евро;
Нора Риексте-Кеньге, Delfi, ответственный помощник редактора, – 7 тысяч 160 евро;
Янис Домбурс (через SIA Domburs), Delfi, – 6 тысяч евро;
Индра Спранце, Cits medijs (Ir), журналист, – 5 тысяч 570 евро;
Инга Сприньге, Re:Baltica, ведущий автор, – 4 тысячи 954 евро;
Санита Емберга, Re:Baltica, административный руководитель проекта, редактор, – 4 тысячи 411 евро;
Айварс Озолиньше, Cits medijs (Ir), журналист, – 4 тысячи 200 евро;
Янис Кревицс, Red Dot Media (Nekā Personīga), ведущий, – 4 тысячи 100 евро;
Анис Пуполс, Red Dot Media (Nekā Personīga), ведущий, – 3 тысячи 600 евро;
Арнис Краузе, Red Dot Media (Nekā Personīga), журналист, – 3 тысячи 600 евро;
Паулс Раудсепс, Cits medijs (Ir), руководитель проекта, – 3 тысячи 360 евро;
Гундарс Редерс, LTV, редактор-сценарист, – 3 тысячи 20 евро;
Илзе Яуналксне, Red Dot Media (Nekā Personīga), журналист, – 2 тысячи 100 евро.
Рекорды по зарплатам:
Инга Сприньге, Re:Baltica, ведущий автор, – 2 тысячи 477 евро в месяц.
Санита Емберга, Re:Baltica, административный руководитель проекта, редактор, – 2 тысячи 205 евро в месяц.
Освалдс Зебрис, Delfi, ответственный редактор, – 1 тысяча 725 евро в месяц (+компенсация за отпуск).
4.-5. Гуна Глейзде, Delfi, редактор, – 1 тысяча 725 евро в месяц.
4.-5. Филипп Ластовскис, Delfi, журналист, – 1 тысяча 725 евро в месяц
Нора Риексте-Кеньге, Delfi, ответственный помощник редактора, – 1 тысяча 432 евро в месяц.
Гунита Гайлане, Delfi, журналист, – 1 тысяча 286 евро в месяц.
Победившие проекты:
AS Delfi – 116 тысяч евро (температура в самоуправлениях; цикл лекций об истории культуры Латвии).
SIA Red Dot Media – 70 тысяч евро (проект "Теория лжи", публицистические фильмы).
SIA Kurzemes vārds – 58 тысяч евро (проект "Сила региональных СМИ").
AS Cits medijs – 45 тысяч евро (проекты Pētnieciskā žurnālistika IR – право, теневая экономика в строительстве, брошенные дети, Nozīmīgi notikumi IR — ieraugi, saproti, dalies!).
SIA Vidzemes televīzija – 40 тысяч евро (проект дискуссии "Коротко и конкретно").
Biedrība Ascendum – 31 тысяча евро (проект интернет-журнал Satori.lv, дневники авторов).
VSIA Latvijas Televīzija — 30 тысяч евро (проект Laimes zeme).
8.-12. Biedrība Re:Baltica – 20 тысяч евро (проект Kas sargās Latviju pēc).
8.-12. AS Lauku Avīze – 20 тысяч евро (проект Atmaskots, сопротивление распространению фальшивых новостей).
8.-12. SIA Dienas mediji – 20 тысяч евро (проект Ziņu anatomija).
8.-12. SIA Izdevniecība Dienas žurnāli – 20 тысяч евро (проект Latvijas Simtgades Simboli).
8.-12. SIA Izdevniecība Auseklis – 20 тысяч евро (проект Ar saknēm Latvijā).
Напомним, депутат Европарламента Инесе Вайдере ранее подала в Европейскую комиссию пилотный проект о выделении 3 млн евро странам ЕС, особенно странам Балтии, на борьбу с российской пропагандой.