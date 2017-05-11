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Государственные средства, которые предполагалось выделить на создание независимого общественного СМИ на русском языке, в результате были разделены между сотрудниками 13 латышских СМИ. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на портал Pietiek.com.

Как отмечает портал, в ходе конкурса о поддержке общественно важных материалов на латышском языке между 13 СМИ и 16 проектами разделили 490 тысяч евро государственных средств.

В частности, в списке фигурирует центр исследовательской журналистики Re:Baltica. В графе "единоразовые выплаты" напротив фамилии ведущего автора центра Инги Сприньге значатся 4 тысячи 954 евро, напротив фамилии ее коллеги Саниты Емберги, административного руководителя проекта и редактора, - 4 тысячи 411 евро. В графе ежемесячные выплаты Сприньге получает 2 тысячи 477 евро в месяц, Емберга – 2 тысячи 205 евро. 20 тысяч евро Re:Baltica выделили за воплощение проекта Kas sargās Latviju pēc.

Pietiek.com со ссылкой на издание Diena приводит список журналистов и СМИ, которым достались государственные средства.

Арта Гига, Red Dot Media (Nekā Personīga), руководитель проекта, режиссер, редактор, – 14 тысяч 400 евро;

Ингус Берзиньш, Delfi, руководитель проекта, – 11 тысяч 296 евро;

Гуна Глейзде, Delfi, редактор, – 11 тысяч 189 евро;

Филипп Ластовскис, Delfi, журналист, – 11 тысяч 189 евро;

Освалдс Зебрис, Delfi, ответственный редактор, – 9 тысяч 296 евро;

Неллия Тьярве, Cits medijs (Ir), редактор, руководство проекта, – 8 тысяч 680 евро;

Гунита Гайлане, Delfi, журналист, – 7 тысяч 716 евро;

Нора Риексте-Кеньге, Delfi, ответственный помощник редактора, – 7 тысяч 160 евро;

Янис Домбурс (через SIA Domburs), Delfi, – 6 тысяч евро;

Индра Спранце, Cits medijs (Ir), журналист, – 5 тысяч 570 евро;

Инга Сприньге, Re:Baltica, ведущий автор, – 4 тысячи 954 евро;

Санита Емберга, Re:Baltica, административный руководитель проекта, редактор, – 4 тысячи 411 евро;

Айварс Озолиньше, Cits medijs (Ir), журналист, – 4 тысячи 200 евро;

Янис Кревицс, Red Dot Media (Nekā Personīga), ведущий, – 4 тысячи 100 евро;

Анис Пуполс, Red Dot Media (Nekā Personīga), ведущий, – 3 тысячи 600 евро;

Арнис Краузе, Red Dot Media (Nekā Personīga), журналист, – 3 тысячи 600 евро;

Паулс Раудсепс, Cits medijs (Ir), руководитель проекта, – 3 тысячи 360 евро;

Гундарс Редерс, LTV, редактор-сценарист, – 3 тысячи 20 евро;

Илзе Яуналксне, Red Dot Media (Nekā Personīga), журналист, – 2 тысячи 100 евро.

Рекорды по зарплатам:

Инга Сприньге, Re:Baltica, ведущий автор, – 2 тысячи 477 евро в месяц. Санита Емберга, Re:Baltica, административный руководитель проекта, редактор, – 2 тысячи 205 евро в месяц. Освалдс Зебрис, Delfi, ответственный редактор, – 1 тысяча 725 евро в месяц (+компенсация за отпуск).

4.-5. Гуна Глейзде, Delfi, редактор, – 1 тысяча 725 евро в месяц.

4.-5. Филипп Ластовскис, Delfi, журналист, – 1 тысяча 725 евро в месяц

Нора Риексте-Кеньге, Delfi, ответственный помощник редактора, – 1 тысяча 432 евро в месяц. Гунита Гайлане, Delfi, журналист, – 1 тысяча 286 евро в месяц.

Победившие проекты:

AS Delfi – 116 тысяч евро (температура в самоуправлениях; цикл лекций об истории культуры Латвии). SIA Red Dot Media – 70 тысяч евро (проект "Теория лжи", публицистические фильмы). SIA Kurzemes vārds – 58 тысяч евро (проект "Сила региональных СМИ"). AS Cits medijs – 45 тысяч евро (проекты Pētnieciskā žurnālistika IR – право, теневая экономика в строительстве, брошенные дети, Nozīmīgi notikumi IR — ieraugi, saproti, dalies!). SIA Vidzemes televīzija – 40 тысяч евро (проект дискуссии "Коротко и конкретно"). Biedrība Ascendum – 31 тысяча евро (проект интернет-журнал Satori.lv, дневники авторов). VSIA Latvijas Televīzija — 30 тысяч евро (проект Laimes zeme).

8.-12. Biedrība Re:Baltica – 20 тысяч евро (проект Kas sargās Latviju pēc).

8.-12. AS Lauku Avīze – 20 тысяч евро (проект Atmaskots, сопротивление распространению фальшивых новостей).

8.-12. SIA Dienas mediji – 20 тысяч евро (проект Ziņu anatomija).

8.-12. SIA Izdevniecība Dienas žurnāli – 20 тысяч евро (проект Latvijas Simtgades Simboli).

8.-12. SIA Izdevniecība Auseklis – 20 тысяч евро (проект Ar saknēm Latvijā).

Напомним, депутат Европарламента Инесе Вайдере ранее подала в Европейскую комиссию пилотный проект о выделении 3 млн евро странам ЕС, особенно странам Балтии, на борьбу с российской пропагандой.