Продление отопительного сезона: рижанам придется платить еще больше (2)

фото

Общество | 12 мая 2017 года, 07:56

Тариф муниципального АО Rīgas siltums на теплоэнергию в мае этого года составляет 44,39 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 11% выше, чем в мае прошлого года (39,93 евро за МВт/ч), сообщила руководитель информационного отдела предприятия Агнете Бушта.

Прогнозируется, что в июне тариф на теплоэнергию в столице останется таким же.

Как отметила Бушта, потребление тепловой энергии напрямую зависит от температуры воздуха. По сравнению с прошлым годом средняя температура в апреле была на 2,2 градуса ниже, поэтому объем потребленной рижанами тепловой энергии был на 51,29 тыс. МВт/ч или 29,5% больше.

Обычно отопительный сезон в Риге завершается к концу апреля, но в этом году из-за холодной погоды он продолжается и в мае.

Комментарии 2
Camilla1 час назад
Лютой ненавистью ненавижу Силтумс за его навязчивый сервис.Зимой в квартире не бывает больше 20 градусов.Зато сейчас 26,6 .Хожу голышом .Принимаю воздушные ванны.Когда закончится этот беспредел на государственном уровне?
1
Ответить
Рижанин6 минут назад
Ригас силтумс принадлежит Рижской думе и это Рижская дума во главе с мэром Ушаковым творит беспредел с отоплением. Впрочем, беспредел уже не только в Ригас силтумс, а практически везде.
Ответить