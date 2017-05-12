Латвийские бизнесмены смогут участвовать в военных закупках США (5)
Латвия и США подписали договор о закупках для нужд обороны, который обеспечит равные возможности для предприятий обеих стран участвовать в процедурах государственных закупок другой страны, сообщили в Минобороны.
Двусторонний договор правительств Латвии и США в дальнейшем облегчит участие латвийских предприятий, специализирующихся на производстве товаров или оказании услуг в сфере обороны и безопасности, в организуемых США закупках. В соответствии с нормативными актами правительство США при проведении закупок обязано отдавать предпочтение американским поставщикам, поэтому возможности участия латвийских предприятий в закупках в США ранее были ограничены.
Заключение договора будет способствовать выполнению обязательств государств НАТО по совместимости, взаимозаменяемости и совместному использованию оборонных ресурсов.
Кроме того, соглашение будет стимулировать развитие в Латвии промышленной базы в сфере безопасности и обороны, а также способствовать стандартизации в военной сфере между Латвией и США.
В 1933 при Гитлере? Начинает работать промышленность на нужды армии. Ложки, консервы, галеты...И ведь найдутся иуды, которые побегут участвовать в этом....наверняка уже нашлись.
Забыли, как все начиналось.
А тут -родственные души,ворующие в таких обьемах безнаказанно,что штатовцам и не снилось.Так что замутят с Бергманисом и СЗК очень хороший дополнительный бизнес под грифом,,совершенно секретно,,,куда вход журналистам и СГД строго запрещен,поставят своих людей и вот она,как говорят-Нокия.Всего делов-то.