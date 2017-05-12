Общество |

Латвия и США подписали договор о закупках для нужд обороны, который обеспечит равные возможности для предприятий обеих стран участвовать в процедурах государственных закупок другой страны, сообщили в Минобороны.

Двусторонний договор правительств Латвии и США в дальнейшем облегчит участие латвийских предприятий, специализирующихся на производстве товаров или оказании услуг в сфере обороны и безопасности, в организуемых США закупках. В соответствии с нормативными актами правительство США при проведении закупок обязано отдавать предпочтение американским поставщикам, поэтому возможности участия латвийских предприятий в закупках в США ранее были ограничены.

Заключение договора будет способствовать выполнению обязательств государств НАТО по совместимости, взаимозаменяемости и совместному использованию оборонных ресурсов.

Кроме того, соглашение будет стимулировать развитие в Латвии промышленной базы в сфере безопасности и обороны, а также способствовать стандартизации в военной сфере между Латвией и США.