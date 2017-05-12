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В связи с проведением Рижского марафона Lattelecom в конце недели, в городе ожидаются значительные транспортные ограничения, в том числе уже с вечера 12 мая движение закроют по набережной 11 Ноября.

С 20.00 часов вечера 12 мая до 24.00 часов ночи 14 мая полиция закроет движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас (за исключением транспортных средств со специальными пропусками). Остановка и стоянка будут запрещены уже с 17.00 часов дня.

С 14.00 до 15.00 13 мая закроют движение на маршруте Семейного забега Детского дня RIMI: набережная 11 Ноября – ул. Экспорта – ул. Элизабетес – парк Кронвальда - ул. Кр. Валдемара – булв. Зигфрида Анны Мейеровица – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября.

C 7.30 до 16.30 14 мая движение транспорта будет закрыто на марафонских маршрутах:

Марафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – ул. Экспорта – ул. Ханзас – ул. Пулквежа Бриежа – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – ул. Кипсалас – ул. Звейниеку – ул. Энкура – ул. Оглю – Баласта дамбис – ул. Матрожу – ул. Звейниеку – ул. Кипсалас – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – разворот около ул. Сколас – Вантовый мост – ул. Кр. Валдемара – булв. Зигфрида Анны Мейеровица – булв. Бривибас – разворот около ул. Стабу – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября – ул. Краста – разворот около ул. Огрес – ул. Краста – набережная 11 Ноября – ул. Экспорта – ул. Ханзас – ул. Сканстес – ул. Зирню – ул. Весетас – ул. Малпилс – ул. Сканстес – ул. Ханзас – ул. Пулквежа Бриежа – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – ул. Кипсалас – ул. Звейниеку – ул. Энкура – ул. Оглю – Баласта дамбис – ул. Матрожу – ул. Звейниеку – ул. Кипсалас – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – разворот около ул. Сколас - Вантовый мост – ул. Кр. Валдемара – булв. Зигфрида Анны Мейеровица – булв. Бривибас – разворот около ул. Стабу – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

Полумарафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – ул. Экспорта – ул. Ханзас – ул. Пулквежа Бриежа – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – ул. Кипсалас – ул. Звейниеку – ул. Энкура – ул. Оглю – Баласта дамбис – ул. Матрожу – ул. Звейниеку – ул. Кипсалас – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – разворот у ул. Сколас – Вантовый мост – ул. Кр. Валдемара – булв. Зигфрида Анны Мейеровица – булв. Бривибас – разворот у ул. Стабу – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября – ул. Краста – разворот у ул. Огрес – ул. Краста – набережная 11 Ноября (финиш).

10-километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – ул. Экспорта – ул. Ханзас – ул. Пулквежа Бриежа – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара – Вантовый мост – разворот у ул. Сколас – Вантовый мост – булв. Зигфрида Анны Мейеровица – булв. Бривибас – разворот у ул. Стабу – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

6-километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – ул. Экспорта – ул. Элизабетес – булв. Бривибас – разворот у ул. Стабу – булв. Бривибас – ул. Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

С 8.30 до 14.45 14 мая в случае необходимости транспортное движение будет организовываться в двух направлениях:

на участке булв. Кронвалда от ул. Муйтас до ул. Элизабетес;

на Домской площади;

на участке ул. Сканстес от ул. Ханзас до ул. Зирню;

на участке булв. Зигфрида Анны Мейеровица от ул. Калькю до ул. Смилшу;

на участке ул. Экспорта от Рижского пассажирского порта до ул. Ханзас, на территории въезда и выезда в порт грузовых транспортных средств и туристических автобусов.

С 17.00 часов дня 12 мая до 24.00 часов ночи 14 мая запретят остановку и стоянку транспортных средств:

на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

на параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате);

на ул. Калькю.

Запрет на остановку и стоянку на Домской площади продлится с 22.00 часов вечера 11 мая до 8.00 часов утра 15 мая.

На марафонских маршрутах установят барьеры безопасности.

Информация об изменениях в движении общественного транспорта будет размещена на остановках и сайте rigassatiksme.lv и riga.lv.

Рижская дума призывает жителей с пониманием отнестись к необходимым транспортным ограничениям и в конце недели своевременно планировать свои маршруты передвижения по центру города.

В случае неясностей просьба звонить по информационному бесплатному телефонному номеру Центра управления движением 80003600.