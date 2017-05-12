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Прошедшей ночью в Латвии вновь побиты рекорды холода - температура воздуха на большей части страны опустилась до -1..-6 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Побит также национальный рекорд 1999 года, когда 12 мая была зарегистрирована температура -4,7 градуса.

Мороз до -5..-6 градусов прошедшей ночью зарегистрирован в некоторых регионах Видземе. Немного выше нуля температура воздуха была местами в Курземе и Риге.

В столице ночью температура опустилась до +2 градусов, в Рижском аэропорту мороз достиг -4 градуса, что является новым рекордом для столицы. Прежний рекорд холода 12 мая в Риге был зарегистрирован в далеком 1927 году - минус -2,5 градуса.

Сегодня днем в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Воздух днем прогреется до +9..+14 градусов.

Стоит отметить, что национальные рекорды холода были также побиты 10 и 11 мая.