"Майябрь": за несколько дней побиты 3 национальных рекорда холода (4)

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Общество | 12 мая 2017 года, 08:38

Прошедшей ночью в Латвии вновь побиты рекорды холода - температура воздуха на большей части страны опустилась до -1..-6 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Побит также национальный рекорд 1999 года, когда 12 мая была зарегистрирована температура -4,7 градуса.

Мороз до -5..-6 градусов прошедшей ночью зарегистрирован в некоторых регионах Видземе. Немного выше нуля температура воздуха была местами в Курземе и Риге.

В столице ночью температура опустилась до +2 градусов, в Рижском аэропорту мороз достиг -4 градуса, что является новым рекордом для столицы. Прежний рекорд холода 12 мая в Риге был зарегистрирован в далеком 1927 году - минус -2,5 градуса.

Сегодня днем в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Воздух днем прогреется до +9..+14 градусов.

Стоит отметить, что национальные рекорды холода были также побиты 10 и 11 мая.

Комментарии 4
Крик2 часа назад
Где эти придурки, которые не так давно брызгали слюной и втирали всем о "глобальном потеплении"??? Ну-ну.
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Патриот 2 часа назад
Даже погода уже стала национальной.
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НАДЕЖДА44 минуты назад
И ещё :)

Люблю снежок в начале мая, 
Морозец, легкий гололед, 
И лыжи снова доставая, 
В восторге я, что снег идет.

 Под снегом скрылись помидоры,
Пусть кое-где торчит тюльпан, 
И их, однако, очень скоро
 Весенний заметет буран. 
И вряд ли я весну увижу – 
Изменницу и егозу… 
Май, снег, метель и скоро лыжи. 
И Тютчев зря любил грозу.

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