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Руководителю Управления мест заключения (УМЗ) Илоне Спуре предлагается присвоить звание генерала, и она может стать второй в Латвии женщиной-генералом. Соответствующее предложение включено в повестку дня заседания правительства на следующей неделе.

В 2004 году правительство присвоило звание генерала полиции тогдашней ректору Латвийской полицейской академии Арии Мейкалише, которая стала первой женщиной-генералом в истории страны.

Как сообщили в Минюсте, Спуре станет единственной работающей в системе мест заключения женщиной, которой планируется присвоить звание генерала. Правительство рассмотрит этот вопрос 16 мая.

Согласно латвийскому законодательству, звание генерала может быть присвоено должностному лицу системы МВД после пяти лет службы в звании полковника, если оно имеет соответствующее академические образование или высшее профессиональное образование второго уровня и занимает должность, которой соответствует звание генерала.

Звание полковника Спуре было присвоено в апреле 2013 года, а должность начальника УМЗ она занимает с июля 2013 года. Спуре успешно прошла очередную аттестацию, а министр юстиции Дзинтарс Расначс ставит ей в заслугу эффективные реформы в системе мест заключения, успешную программу ресоциализации заключенных, введение международных стандартов прав человека в местах заключения.