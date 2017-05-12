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На прошлой неделе закончился испытательный срок единственного оставшегося члена правления Латвийского радио Сигиты Роки. Однако, предложенный ею план развития Латвийского радио оказался настолько убедительным, что Национальный совет по электронным СМИ единогласно принял решение позволить Роке и в дальнейшем единолично возглавлять это общественное средство массовой информации, пишет Latvijas avīze.

На два вакантных места в совете правления конкурс объявлять не планируется.

"Мы видим, что Сигита очень решительно и энергично принялась приводить в порядок делана Латвийском радио, и не считаем правильным задерживать ее деятельность конкурсом. В свою очередь, Сейм уже в этом году планирует принять новый закон об общественных СМИ, который допускает и одного члена правления", - уточнил ответственный за общественное радио член Нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Подготовленный Рокой план развития LR предусматривает четыре возможных сценария. Наиболее подходящий из них можно будет выбрать после проходящего сейчас аудита функций предприятия, результаты которого ожидаются 2 июня. Сценарии развития предусматривают также и возможности изменения позиционирования программ Латвийского радио.

"Сейчас, в условиях гибридной войны, необходимо решительно укреплять латышский язык и культуру. Предложения предусматривают превратить программу LR3 "Классика" в канал культуры, а LR5, в свою очередь, должно стать каналом латышской музыки, что полностью совпадает с моей точкой зрения: нельзя финансировать за государственные деньги британский UK Top 40", - сказал Аболиньш.

По мнению Роки необходимо изменить общественный заказ и сделать LR5 каналом латышской музыки для молодежи, потому что нынешний музыкальный канал LR2 отвечает интересам в основном тех, кому уже за 30. В свою очередь LR4 в новом видении позиционируется, как важная платформа для коммуникации с русскоязычной аудиторией в Латвии. Чтобы эта программа могла стабильно работать и развиваться, планируется, что ее финансирование, которое сейчас осуществляется в основном на целевые дотации, будет включено в основной бюджет.

Также в зоне внимания Нацсовета по электронным СМИ и вопросы зарплат работников радио. Совет до 1 июня планирует подать правлению список мероприятий по техническому обеспечению, а также в области зарплат, где будет указано и необходимое для этого финансирование.