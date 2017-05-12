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На поздравление своих мам и бабушек с Днем матери более половины или 53% жителей Латвии планируют израсходовать до 10 евро, показал опрос, проведенный Maxima Latvija.

Между тем 28% респондентов выделят на праздник 11-20 евро, 11% опрошенных потратят 21-30 евро, еще 5% жителей запланировали израсходовать 31-40 евро, а 3% наметили потратить на праздник более 41 евро.

Значительная часть или 60% жителей преподнесут своим мамам к празднику цветы и подарки, 18% опрошенных запланировали общий обед, 7% жителей только позвонят, чтобы поздравить по телефону, 3% отправят поздравительные открытки, 2% жителей вместе со своими мамами отправятся на какой-нибудь праздничный концерт, а 7% респондентов упомянули другой вариант, например, отправиться на экскурсию или пообщаться с мамой по Skype и т.д. Только 3% не планируют в этом году праздновать День матери.

"Хотя День матери приходится на воскресенье, уже сейчас в магазинах Maxima Latvija можем наблюдать, что жители более активно приобретают различные цветы, сладости и кондитерские изделия. Это может быть связано с тем, что и в школах, и в детских садах на этой неделе организуют концерты ко Дню матери, на которых дети поздравляют с праздником своих мам и бабушек", – делится наблюдениями директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

В магазинах Maxima Latvija сейчас доступны различные срезанные цветы, такие как розы, гвоздики, тюльпаны, фрезии, а также всевозможные цветы в горшках – розы, хризантемы, орхидеи, композиции из весенних цветов, гортензии и другие.

Участники опроса также отмечают, что к празднику выберут тюльпаны, нарциссы, розы, хризантемы, а 25% респондентов отдают предпочтение цветам в горшках.

"Опыт предыдущих лет показывает, что в конце этой недели весьма заметно, вплоть до пяти раз, по сравнению с похожим не праздничным уик-эндом, увеличиваются объемы продажи цветов. Прогнозирую, что и в нынешнем году они могут вырасти в пять раз. Больше всего жители будут приобретать цветы в пятницу и субботу, чтобы поздравить мам праздничным утром в воскресенье", – рассказала Кактиня.