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В Латвии был реализован первый в мире полет человека на дроне на большой высоте и прыжок с него. 12 мая 28-моторный дрон, созданный компанией Aerones, поднял парашютиста Ингуса Аугскалнуса на высоту 330 метров, с которой был совершен прыжок и приземление с парашютом, сообщает Skaties.lv.

Прыжок был совершен в Мали Аматского края при сотрудничестве с Государственным телерадиоцентром, 120-метровая коммуникационная вышка которого использовалась как платформа для прыжка.

По словам представителя Aerones, данное достижение указывает на надежность и грузоподъемность технологии дрона, что подтверждает неограниченные возможности его использования как в работах по спасению людей, во время пожаров и для транспортировки, так и в спорте и развлечениях.

Фото: Skaties.lv