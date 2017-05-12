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Из-за нехватки работников в клинической университетской больнице им. Страдиня переносится часть операций, однако ситуация находится под контролем. Об этом сообщила представитель медучреждения Ласма Силе, пишет nra.lv.

Некоторые операции переносятся на другое время в назначенный день, но могут быть отложены и на месяц, сказала она.

Главный врач больницы Арнольд Атис Вейнбергс подчеркнул, что больница им. Страдиня, как и многие другие медучреждения в Латвии, сталкивается с проблемой нехватки человеческих ресурсов, особенно медсестер, однако больница находит выход из сложившейся ситуации, оптимизируя нагрузку на персонал и улучшая планирование операций.

"Количество заплановых операций меняется в зависимости от доступности человеческих ресурсов и числа неотложных операций", - сказал Вейнбергс.

Неотложная хирургическая помощь в больнице им. Страдиня обеспечивается в полном объеме, подчеркнули в медучреждении.