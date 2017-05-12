Мемориалу жертвам советской оккупации быть: спорный объект согласован (18)
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) выдало разрешение на перестройку Музея оккупации Латвии и строительство Мемориального комплекса в память жертв советской оккупации, сообщили в министерстве.
МООСРР оценило документы, поданные ГАО Valsts nekustamie īpašumi (ВНИ) на соответствие требованиям действующего законодательства, и сегодня приняло решение о выдаче разрешения на строительство мемориального комплекса.
Глава МООСРР Каспар Герхардс подчеркнул, что лично занимается решением этого вопроса и может утверждать, что "министерство сделало все возможное, чтобы строительство мемориального комплекса в память жертв советской оккупации началось незамедлительно".
Перестройка Музея оккупации Латвии в последние годы была предметом споров. Руководство музея и Министерства культуры настаивали на перестройке музея, дополнив его пристройкой по проекту Гунара Биркерта и другими элементами.
Задумку критиковали другие архитекторы, отмечая, что пристройка исказит здание музея, являющееся памятником архитектурного модернизма.
А музей советской оккупации перенести в замок света. Жизнь длинная, и может быть, он когда-нибудь станет просто музеем советских времён.
Мемориал жертвам сталинских репрессий есть и в России. Можно и его разместить возле замка света, и хоть как-то прикрыть это УЁ