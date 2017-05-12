Мемориалу жертвам советской оккупации быть: спорный объект согласован (18)

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Общество | 12 мая 2017 года, 19:58

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) выдало разрешение на перестройку Музея оккупации Латвии и строительство Мемориального комплекса в память жертв советской оккупации, сообщили в министерстве.

МООСРР оценило документы, поданные ГАО Valsts nekustamie īpašumi (ВНИ) на соответствие требованиям действующего законодательства, и сегодня приняло решение о выдаче разрешения на строительство мемориального комплекса.

Глава МООСРР Каспар Герхардс подчеркнул, что лично занимается решением этого вопроса и может утверждать, что "министерство сделало все возможное, чтобы строительство мемориального комплекса в память жертв советской оккупации началось незамедлительно".

Перестройка Музея оккупации Латвии в последние годы была предметом споров. Руководство музея и Министерства культуры настаивали на перестройке музея, дополнив его пристройкой по проекту Гунара Биркерта и другими элементами.

Задумку критиковали другие архитекторы, отмечая, что пристройка исказит здание музея, являющееся памятником архитектурного модернизма.

Комментарии 18
алекс1 час назад
Пусть строят.Все в этой жизни идет по кругу и ,глядишь,нашим потомкам не надо будет думать о том,где разместить все материалы по развалу страны с 1991 года и о временах американской оккупации..
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леший1 час назад
вот многие меня не поддержат, но всё же скажу----пусть строят, но ЗА СВОИ----пусти енти так называемые патриоты-националисты пустят шапку по кругу и построят ЧЁ хотят----ГЛАВНОЕ, чтобы не брали из бюджета, а то вообще уже из-за них скоро пенсии отменят
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Правильнее было бы снести весь этот архитектурный кошмар вместе со стрелками, и открыть красивый вид на дом Черноголовых.
А музей советской оккупации перенести в замок света. Жизнь длинная, и может быть, он когда-нибудь станет просто музеем советских времён.
Мемориал жертвам сталинских репрессий есть и в России. Можно и его разместить возле замка света, и хоть как-то прикрыть это УЁ
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