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По данным опроса Pew Research, жители стран бывшего СССР лучше относятся к Михаилу Горбачеву, чем к Иосифу Сталину. Тогда как россияне более позитивно оценивают деятельность Сталина, пишет Forbes.

Как пишет издание, установлено, что распад СССР воспринимается как позитивное явление в странах Балтии, но как отрицательное во многих других бывших советских республиках.

В России, к примеру, 69% респондентов заявили, что развал СССР негативно сказался на жителях, а 17% считают это событие благоприятным. В то же время 58% считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны.

При этом в подавляющем большинстве бывших советских республик, которые присоединились к Европейскому Союзу в том числе Польше, Венгрии и Латвии, Литве и Эстонии, Горбачев в целом воспринимается лучше, чем Сталин.

Ранее сообщалось, что половина россиян полностью одобряет деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны.