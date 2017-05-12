Forbes: в отличие от россиян, жители Балтии позитивно оценивают распад СССР (4)
По данным опроса Pew Research, жители стран бывшего СССР лучше относятся к Михаилу Горбачеву, чем к Иосифу Сталину. Тогда как россияне более позитивно оценивают деятельность Сталина, пишет Forbes.
Как пишет издание, установлено, что распад СССР воспринимается как позитивное явление в странах Балтии, но как отрицательное во многих других бывших советских республиках.
В России, к примеру, 69% респондентов заявили, что развал СССР негативно сказался на жителях, а 17% считают это событие благоприятным. В то же время 58% считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны.
При этом в подавляющем большинстве бывших советских республик, которые присоединились к Европейскому Союзу в том числе Польше, Венгрии и Латвии, Литве и Эстонии, Горбачев в целом воспринимается лучше, чем Сталин.
Ранее сообщалось, что половина россиян полностью одобряет деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны.
Это была бы прекрасная страна! Но не судьба.
В остальных странах населения больше и тех,кто жил в Союзе,чем в странах Балтии вместе взятых,поэтому есть с чем сравнить простому люду,когда было лучше и почему.Народ был другой,с фантазией по другим темам,а не по одной-заработать и купить аху ...ную машину,домину отгрохать и тетку длинноногую подцепить для сопровождения.
Души уходят из народов,кто связался с содомитской культурой,поэтому берегите себя,своих близких и будьте добрее к людям,ведь мы русские.