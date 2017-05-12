Forbes: в отличие от россиян, жители Балтии позитивно оценивают распад СССР (4)

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Общество | 12 мая 2017 года, 20:38

По данным опроса Pew Research, жители стран бывшего СССР лучше относятся к Михаилу Горбачеву, чем к Иосифу Сталину. Тогда как россияне более позитивно оценивают деятельность Сталина, пишет Forbes.

Как пишет издание, установлено, что распад СССР воспринимается как позитивное явление в странах Балтии, но как отрицательное во многих других бывших советских республиках.

В России, к примеру, 69% респондентов заявили, что развал СССР негативно сказался на жителях, а 17% считают это событие благоприятным. В то же время 58% считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны.

При этом в подавляющем большинстве бывших советских республик, которые присоединились к Европейскому Союзу в том числе Польше, Венгрии и Латвии, Литве и Эстонии, Горбачев в целом воспринимается лучше, чем Сталин.

Ранее сообщалось, что половина россиян полностью одобряет деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны.

Комментарии 4
eiroskeptiki.lv41 минуту назад
Вообще-то за развал СССР грех на Брежневе. Потому им и заменили Хрущёва. Страна к 1964 году мало того, что оправилась от войны, - она такие темпы развития, что масоны срочно подсунули в управление этого бездельника, при котором страна практически спилась. При котором не было ни элементарного планирования, ни развития технологий, появился дефицит всего и спекуляция всем, который просто развалил страну ием, ч о вообще ею не управлял, а главное, профанировал все лучшие достижения и саму идею социализма.
Это была бы прекрасная страна! Но не судьба.
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Клоун35 минут назад
Ну да, опосля после ентого жить стало лучше (жиромордым чиновникам), жить стало веселей (Ринкевичу с супругом).
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алекс12 минут назад
Латышские чиновники неплохо жили и во времена СССР,но после развалапоявилась возможность жить еще лучше,распродавая страну оптом и в розницу и в одночасье становясь миллионерами,так как контролировать и сажать их было некому.
В остальных странах населения больше и тех,кто жил в Союзе,чем в странах Балтии вместе взятых,поэтому есть с чем сравнить простому люду,когда было лучше и почему.Народ был другой,с фантазией по другим темам,а не по одной-заработать и купить аху ...ную машину,домину отгрохать и тетку длинноногую подцепить для сопровождения.
Души уходят из народов,кто связался с содомитской культурой,поэтому берегите себя,своих близких и будьте добрее к людям,ведь мы русские.
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