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В этом году суббота, 13 мая, в Латвии является рабочим днем, при этом благодаря тому, что в воскресенье в стране отмечают день матери, время работы сокращено на один час, гласят данные Государственной инспекции по труду.

Принцип сокращенного рабочего дня накануне праздника действует в случае, если в трудовом договоре или других документах, регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не указано более короткое время работы. Рабочий день перенесен на 13 мая из-за того, что ранее, 5 мая, в стране был объявлен выходной.

Общественный транспорт в Риге в субботу курсирует по графику выходного дня, сообщает Rīgas satiksme.