Сегодня в Латвии действует сокращенный рабочий день (2)
Общество | 13 мая 2017 года, 10:00
В этом году суббота, 13 мая, в Латвии является рабочим днем, при этом благодаря тому, что в воскресенье в стране отмечают день матери, время работы сокращено на один час, гласят данные Государственной инспекции по труду.
Принцип сокращенного рабочего дня накануне праздника действует в случае, если в трудовом договоре или других документах, регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не указано более короткое время работы. Рабочий день перенесен на 13 мая из-за того, что ранее, 5 мая, в стране был объявлен выходной.
Общественный транспорт в Риге в субботу курсирует по графику выходного дня, сообщает Rīgas satiksme.
Хрен там, все отдыхают и ложили они на работу по субботам!
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Как все отдыхают? Хочешь сказать все магазины закрыты,вокзал и аэропорт закрыт,и общественный транспорт не ходит?
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