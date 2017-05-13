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Ответственные инстанции не исполняют решение Рижского окружного суда по делу 10-летнего мальчика. По решению суда, после развода родителей он должен жить с матерью, однако отец не отдает ребенка. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 попыталась разобраться, почему решение суда есть, а исполнения по нему нет.

Евгения, так зовут героиню этой истории, по решению Рижского окружного суда должна сама воспитывать ребенка. Однако отец не желает передавать мальчика матери. По делу начат уголовный процесс, а Сиротский суд, который в других случаях забирает детей без лишних разбирательств, в данном случае почему-то разводит руками.

Дело о том, с кем же должен остаться тогда еще восьмилетний мальчик, сначала решали в Сиротском суде. И согласно постановлению, ребенок должен был оставаться с матерью, а с отцом видеться каждые вторые выходные месяца: после школы и до воскресенья вечера. Плюс две ночевки на неделе. Каждую неделю. Но на суд, по словам Евгении, ее бывший муж, не пришел.

"Он просто забрал ребенка и не отдал мне. Просто забрал и не отдал. Потом дошло дело до того, что ребенок месяц не ходил в школу. Весь декабрь конкретно. И я не знала где он живет. То есть отец съехал с той квартиры, где мы когда-то жили вместе", - говорит женщина.

Начались тяжбы за мальчика в Рижском окружном суде. По решению первой инстанции ребенка оставили с отцом. Но по апелляции 12 мая 2016 года Рижский окружной суд принял решение: мальчик должен жить с матерью и назначил график встреч с отцом.

"Естественно он его не выполнял и я обратилась к судебному исполнителю", - рассказывает Евгения.

В распоряжении программы "Личное дело" оказалось заявление судебного исполнителя в генеральную прокуратуру с просьбой начать уголовный процесс в отношении отца ребенка за неисполнение судебного решения. В прокуратуре согласились с заявителем о начале уголовного процесса. С формулировкой "поскольку существует реальная угроза совершения преступления".

Отцу ребенка назначили штраф в размере 200 евро за неисполнение приговора Рижского окружного суда. Кроме этого было заведено дело о приостановлении родительских прав отца. Однако все это выглядело грозно только на бумаге. Прошел год, а в деле никаких подвижек нет. И прокуратура и госполиция воздерживаются от комментариев, как и куда движется уголовный процесс в отношении отца ребенка. Мальчик по-прежнему живет с папой и правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать.

"Хочу заметить, что ребенок не видит с ноября месяца не только меня, но никого из дедушек, бабушек и родственников. Он находится под полным контролем отца. Даже его родители не имеют возможности свободно встречаться со своим внуком", - утверждает мать.

Евгения обратилась в программу "Личное дело", поскольку исчерпала все методы воздействия на бывшего мужа.

Программой "Личное дело" не раз были зафиксированы случаи, когда Сиротский суд действует решительно и отбирает детей у родителей. Даже без решения суда. Почему в этом случае он бездействует? С этим вопросом журналисты обратились к председателю Рижского сиротского суда.

"У ребенка есть оба родителя. И на данный момент ребенку ничего не угрожает. Нет никаких вопросов, которые связаны с увечиями. Связаных с его жизнью или здоровьем. Поэтому Сиротский суд не имеет права вмешиваться в вопрос, который связан с выполнением решения суда. Это значит, что есть судебный исполнитель, который исполняет решения государства. Наша задача смотреть плохо или хорошо ребенку. И есть ли риски увечий", - объясняет председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс.

Однако в 11-ом пункте 17 статьи закона о Сиротском суде сказано, что Сиротский суд обязан: "Оценить, использует ли родитель злонамеренно свои права, информировать судебного исполнителя о результатах этой оценки или принятых решениях, если от судебного исполнителя получен акт о неисполнении постановления в установленный судебным исполнителем срок".

Сейчас мальчику уже 10 лет. И по словам председателя Рижского сиротского суда мальчик хочет жить с отцом.

"У матери нет эмоциональной связи с ребенком и она встречалась сама, и в Сиротском суде, и у психологов, встречалась с ребенком одна, но почему-то она не забрала ребенка домой к себе", - отмечает Красноголовс.

В заключении Сиротского суда есть характеристика из школы, где говорится, что "когда ребенок остается у отца - домашние задание нередко остаются невыполненными". В том же документе, но уже психолог отмечает: мать строже следит за исполнением школьных заданий, отец акцентирует свою роль на путешествиях и изучении с ребенком технических проблем.

"Мне выкручивают руки и говорят, если ты пойдешь официально подпишешь бумагу о том, что согласна, чтобы ребенок жил со мной - ты будешь его видеть. В противном случае ты его видеть не будешь. Ребенка используют как оружие шантажа. Он использовал его, чтобы как-то мной манипулировать. Он до сих пор пытается мной манипулировать, но я не поддаюсь", - говорит мать мальчика.

Также из материалов дела: "Споры между родителями о том, с кем из родителей будет жить ребенок, создают стресс, чувства тревоги и небезопасности. Это может нанести ребенку психологическую травму". Программа "Личное дело" обратилась к специалистам. Почему родители, которые понимают, что ситуация эмоционально сложная для ребенка - не могут договориться, и не идут друг другу на уступки?

"Месть. Родителями движет месть. Это, как правило, происходит при расставании. Взрослые люди не могут простить нанесенных каждому из них каких-то персональных обид или оскорблений", - говорит психолог Алена Якуба.

Отец ребенка сначала отказывался от комментариев, потом согласился встретиться с "Личным делом". Однако рассказывать свою версию спора не стал. Он подал руководству канала заявление, в котором указал, что попытка продемонстрировать детали их бракоразводного процесса может негативно сказаться на его сыне.