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С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС Saab-340 будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.

Во время полетов предстоит сфотографировать некоторые военные объекты.

Цель договора об открытом небе - способствовать обмену информацией для увеличения доверия и недопущения новой гонки вооружений. Каждый год проводится несколько десятков наблюдательных полетов.

Договор был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м, в нем участвуют 34 государства.