Латвия проведет наблюдательные полеты над территорией России (13)
Общество | 13 мая 2017 года, 11:44
С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС Saab-340 будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.
Во время полетов предстоит сфотографировать некоторые военные объекты.
Цель договора об открытом небе - способствовать обмену информацией для увеличения доверия и недопущения новой гонки вооружений. Каждый год проводится несколько десятков наблюдательных полетов.
Договор был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м, в нем участвуют 34 государства.
Удачи в просмотрах, на Псковскую дивизию хоть с воздуха посмотрите, раскажите потом своим сколько памперсов вам потребуется.
УВерен,что и во многих других СМИ(особенно латышских),по радио и ТВ говорят,что Латвия совместно с Германией,,,а вот мне кажется,что все-таки Германия совместно с Латвией и это как раз тот случай,где от перестановки мест слагаемых меняется и сумма.