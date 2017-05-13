Латвия проведет наблюдательные полеты над территорией России (13)

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Общество | 13 мая 2017 года, 11:44

С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС Saab-340 будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.

Во время полетов предстоит сфотографировать некоторые военные объекты.

Цель договора об открытом небе - способствовать обмену информацией для увеличения доверия и недопущения новой гонки вооружений. Каждый год проводится несколько десятков наблюдательных полетов.

Договор был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м, в нем участвуют 34 государства.

Комментарии 13
Крик2 часа назад
А на чём Латвия проводить то полёты собралась??? А ну да, вчера там кто то на дронах вроде бы даже летал или падал.
Удачи в просмотрах, на Псковскую дивизию хоть с воздуха посмотрите, раскажите потом своим сколько памперсов вам потребуется.
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Оккупант1 час назад
Интересно Россияне тоже начнут из-за этого панику поднимать,что над территории России были замечены латвийские истребители?Как это любят нац озабоченные русофобы делать,у берегов Латвии были замечены Российские корабли и тому подобное)
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алекс1 час назад
Показуха и самовлюбленность-основные факторы политики нашей страны.
УВерен,что и во многих других СМИ(особенно латышских),по радио и ТВ говорят,что Латвия совместно с Германией,,,а вот мне кажется,что все-таки Германия совместно с Латвией и это как раз тот случай,где от перестановки мест слагаемых меняется и сумма.
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