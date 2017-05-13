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Фото/скриншот/LTV7

Жительница Огре недолго радовалась тому, что в доме, где она живет, установили пандус для инвалидных колясок. Пандус сделали, но под неправильным углом. В результате — у девушки 4 перелома и другие травмы. Полгода она проведёт без движения, сообщает Русское вещание LTV7.

Екатерина Лебедева долго добивалась того, чтобы ко входу в ее подъезд установили пандус. В думе ей отказали, тогда молодая девушка-инвалид разметила просьбу о помощи в социальных сетях. Помимо отзывчивых горожан, откликнулся и один из депутатов Огрской думы. Уже через месяц - в ноябре прошлого года — пандусы, и в подъезде, и снаружи, были готовы. То, что угол наклона слишком крутой, Катя заметила сразу. Но радость от возможности выезжать из дома пересилила страх.

С тех пор как появился пандус, девушка вела активный образ жизни. Выезжать из дома ей помогала 15-летняя сестра. Каждый раз спускаться было страшно. Однажды они практически уже упали. Сестра потянула спину, но успела подхватить коляску. А во второй раз не обошлось.

Девушка, привязанная к коляске, упала лицом на бетонные плиты. Сверху упало кресло. Итогом падения стали переломы обеих бёдер и лодыжек.

Согласно нормативам, наклон пандуса должен быть около 2-х градусов. Наклон этого пандуса — 34 градуса. То есть, норматив превышен в 15 раз. Пандус устанавливало предприятия Ogres namsaimnieks. Но там оправдываются — жильцы дома вообще были против установки пандуса. Пришлось искать компромиcсы. Ведь съезд соотвествующий нормативам потребовал бы серьёзной перестройки всей территории.

"Если бы хоть раз нам сказали, что этот съезд трудно использовать, мы бы постарались найти общий язык с домом и сделать съезд в зеленой зоне по стройнормативам", - отметил директор Ogres namsaimnieks Айгарс Бриедис.

Девушка признается, что ей бы хотелось, чтобы пандус заменили.

"Мне бы хотелось, чтобы его заменили. Я не хочу получать травмы. Это может закончиться летально, так как у меня в позвоночнике металл и хорошо, что сломала только ноги", - говорит Екатерина Лебедева.

В Ogres namsaimnieks обещают пандус переделать. На это может потребоваться месяц-полтора.