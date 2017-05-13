Минобороны потратит десятки миллионов евро на военные объекты (5)

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Общество | 13 мая 2017 года, 14:18

Министерство обороны в Латгале, Видземе и Земгале планирует вложить несколько десятков миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры.

В Латгале с 2017 по 2019 год планируется инвестировать примерно 7,5 млн евро. Средства предусмотрены на улучшение инфраструктуры баз 32-го батальона Земессардзе в Резекне, 34-го батальона в Даугавпилсе и 35-го батальона в Прейли, даугавпилсского полигона Национальных вооруженных сил Meža Mackeviči, а также строительство позиций для радаров.

На базах Земессардзе будут усовершенствованы склады, административная инфраструктура. Территория полигона в Даугавпилсе будет расширена.

10,5 млн евро планируется вложить в создание новых баз батальонов Земессардзе в Крустпилсе и Гублене, примерно 10 млн евро - в развитие инфраструктуры военных баз в Айзкраукле и Алуксне.

Минобороны отмечает, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие Национальных вооруженных сил в восточной части Латвии, для чего будет сформирована рота боевой поддержки в составе и для поддержки третьей бригады Земессардзе. В роте будет 150 военнослужащих.

Комментарии 5
Агр2 часа назад
Зачем нам медицина и образование? На оборонке наверняка эти мрази из коалиции больше денег попилить могут.
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пен-ка1 час назад
минобороны разозлился не на шутку, 27 лет обворовывали страну без них, видимо решили наверстать упущенное, тем паче у них везде ТАЙНА
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Я мечтаю вернуться с войны,
На которой родился и рос,
На руинах нищей страны
Под дождями из слез.
Но не предан земле тиран,
Объявивший войну стране,
И не видно конца и края
Этой войне.

И. Тальков
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