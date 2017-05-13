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Один из финалистов "Евровидения-2017", выступающий от Болгарии Кристиан Костов, болгарин по национальности, но проживающий в столице России, пообещал в случае победы привезти главный приз "Евровидения", хрустальный микрофон, в Москву и прилюдно разбить его.

Он заявил, что после возвращения в Москву разобьет символ конкурса и запишет это на видео. Ролик интервью Костова опубликован на Youtube.

"Москва, всем привет! Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ, я из окна вижу МГУ каждый день, это мое доброе утро! Я очень скучаю по вам, правда, скоро вернусь, мне нужно заканчивать школу, у меня экзамены, ЕГЭ, поэтому обязательно сделаю какую-нибудь фан-встречу или что-нибудь такое, и увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break video, и, надеюсь, оно соберет много просмотров!"

Напомним, как писал Mixnews, сегодня вечером в Киеве состоится финал "Евровидения-2017". Главными претендентами на победу, по оценкам букмекеров, являются 34-летний итальянец Франческо Габбани и 27-летний португалец Сальвадор Собрал. 17-летний представитель Болгарии Кристиан Костов замыкает тройку лидеров. Он родился в Москве, участвовал в российском шоу "Голос.Дети", был учеником Димы Билана. Правда, в этом году Россия голосовать не сможет, такое право имеют только страны-участницы.