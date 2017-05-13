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В магазинах Otrā Elpa в мае проводится акция, в результате которой одна из нескольких волонтерских организаций получит приз в размере 3 000 евро на свои нужды. Голосование открыто в том числе и за проект покупки тепловизора для организации Bezvests.lv, занимающейся поиском пропавших людей.

Для данной организации тепловизор - очень нужный прибор, который в несколько раз облегчает поиски, делает их более оперативными, так как в таком вопросе, как поиски пропавших, порой важна каждая минута.

"Что требуется от вас? Совсем немного! Сочетаем приятное с полезным: разбираем домашние шкафы, избавляемся от ненужных вещей, складываем в пакет и идём голосовать. Каждый такой поход в магазин Otrā Elpa - повод проголосовать за тепловизор для Bezvests.lv. Каждый голос на вес золота!", - сказано в сообщении.

Если у нет лишних вещей, можно что-нибудь купить в этом магазине (есть хорошие подборки книг и неплохие вещи), дать им вторую жизнь и тоже проголосовать, тем самым уменьшить тяжесть, оставленную нами на планете.

Голосовать можно до 30 июня. Адреса магазинов: в Риге Berga Bazārs, на Марияс, 13, а также на Стабу, 35. В Лиепае на Грауду 31/33.



Дайте второе дыхание ненужным вещам! Это шанс одновременно помочь успешным поискам пропавших людей!

Важно отметить, что голосовать можно только лично,отдавая вещи или покупая их. Онлайн голосования не предусмотрено. Таковы условия, с которыми можно ознакомиться на портале otraelpa.lv

Что такое тепловизор

Чрезвычайно важный для поисков пропавших людей прибор - тепловизор - о котором добровольцы мечтают уже седьмой год, волонтерам очень нужен. Он поможет находить людей, пропавших в лесу, намного быстрее - за счет уникальных возможностей этого оборудования.

Термокамера даже на большом расстоянии способна фиксировать излучение тепла, исходящее от человека, результат моментально виден на экране. В результате поиск в лесу, на воде и с воздуха становится намного эффективнее - заблудившихся людей удается обнаружить гораздо быстрее.

Такую термокамеру можно держать в руках, а можно закрепить на параплане: тогда пилот параплана даже с большой высоты по тепловому излучению сможет заметить человека.

Такой прецедент в практике Bezvests.lv уже был: именно с помощью тепловизора, взятого напрокат, пилот параплана Гунтис Скроделис летом 2016 года в Вирцавской волости за 20 минут полета с воздуха обнаружил пропавшую 67-летнюю Лидию. Женщина заблудилась и 4 дня плутала по полям. Пенсионерку нашли живой и невредимой.

Поэтому важен каждый голос, чтобы претворить проект в реальность.