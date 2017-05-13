Жители Латвии могут помочь Bezvests.lv в приобретении тепловизора для поиска людей

фото

Общество | 13 мая 2017 года, 19:55

В магазинах Otrā Elpa в мае проводится акция, в результате которой одна из нескольких волонтерских организаций получит приз в размере 3 000 евро на свои нужды. Голосование открыто в том числе и за проект покупки тепловизора для организации Bezvests.lv, занимающейся поиском пропавших людей.

Для данной организации тепловизор - очень нужный прибор, который в несколько раз облегчает поиски, делает их более оперативными, так как в таком вопросе, как поиски пропавших, порой важна каждая минута.

"Что требуется от вас? Совсем немного! Сочетаем приятное с полезным: разбираем домашние шкафы, избавляемся от ненужных вещей, складываем в пакет и идём голосовать. Каждый такой поход в магазин Otrā Elpa - повод проголосовать за тепловизор для Bezvests.lv. Каждый голос на вес золота!", - сказано в сообщении.

Если у нет лишних вещей, можно что-нибудь купить в этом магазине (есть хорошие подборки книг и неплохие вещи), дать им вторую жизнь и тоже проголосовать, тем самым уменьшить тяжесть, оставленную нами на планете.

Голосовать можно до 30 июня. Адреса магазинов: в Риге Berga Bazārs, на Марияс, 13, а также на Стабу, 35. В Лиепае на Грауду 31/33.
фото

Дайте второе дыхание ненужным вещам! Это шанс одновременно помочь успешным поискам пропавших людей!

Важно отметить, что голосовать можно только лично,отдавая вещи или покупая их. Онлайн голосования не предусмотрено. Таковы условия, с которыми можно ознакомиться на портале otraelpa.lv

Что такое тепловизор

Чрезвычайно важный для поисков пропавших людей прибор - тепловизор - о котором добровольцы мечтают уже седьмой год, волонтерам очень нужен. Он поможет находить людей, пропавших в лесу, намного быстрее - за счет уникальных возможностей этого оборудования.

фото

Термокамера даже на большом расстоянии способна фиксировать излучение тепла, исходящее от человека, результат моментально виден на экране. В результате поиск в лесу, на воде и с воздуха становится намного эффективнее - заблудившихся людей удается обнаружить гораздо быстрее.

фото

Такую термокамеру можно держать в руках, а можно закрепить на параплане: тогда пилот параплана даже с большой высоты по тепловому излучению сможет заметить человека.

фото

Такой прецедент в практике Bezvests.lv уже был: именно с помощью тепловизора, взятого напрокат, пилот параплана Гунтис Скроделис летом 2016 года в Вирцавской волости за 20 минут полета с воздуха обнаружил пропавшую 67-летнюю Лидию. Женщина заблудилась и 4 дня плутала по полям. Пенсионерку нашли живой и невредимой.

фото

Поэтому важен каждый голос, чтобы претворить проект в реальность.

Комментарии