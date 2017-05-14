Общество |

В воскресенье, 14 мая в Латвии, как и во многих других странах мира, отмечают День матери. В честь данного праздника столичное самоуправление приготовило для рижан большую праздничную программу.

Сегодня в честь мамочек и бабушек в рижских культурных центрах и церквях пройдет множество концертов и различных других праздничных мероприятий. Вход на все праздничные мероприятия бесплатный.

Так, в честь мам в музее "Рижский центр югендстиля" состоится концерт "Я – для своей мамочки", в котором примут участие воспитанники 1-й Рижской музыкальной школы им. Я. Мединьша и концертмейстер Санта Пуриня.

Также сегодня концерт, посвященный мамам, пройдет во Дворце культуры Ziemeļblāzma. Ансамбль народного танца Zelta sietiņš даст концерт Pavasari gaida viņa, visa dzīva radībiņa, а артисты Гинт Анджанс, Иева Акуратере, Гинта Криевкална, Варис Ветра, Март Кристиан Калниньш, Резия Калниня, Ольга Раецка, музыкальное объединение Vintāža и ансамбль Dzeguzīte выступят на концерте "Моя история" (Mans stāsts).

Также в культурном центре "Малая гильдия" состоится концерт Sirdspuksti, на котором выступят солистка Айя Витолиня, пианист Роман Вендиньш и саксофонист Давис Юрка.

Слушателей ждут и на концерте группы Zāle, который пройдет в культурном центре "Иманта", а также на концерте Карлиса Казака Sirsnīgais miers в культурном центре "Ильгюциемс".

Праздничные мероприятия пройдут не только в культурных центрах, но в и церквях. В Домском соборе состоится концерт Uzzied eņģeļu koks, в котором примут участие ансамбль скрипачей и симфонический оркестр музыкальной школы Павула Юрьяниса и камерный хор Cantus. Вход на этот концерт за пожертвования. В свою очередь в церкви Св. Петра выступит смешанный хор Domino под управлением дирижера Эдуарда Фисковича на концерте Satikšanās.

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Международному дню семьи поддерживает Рижская дума, а организует - Департамент образования, культуры и спорта. Более подробную информацию о праздничных мероприятиях можно найти на сайте kultura.riga.lv.