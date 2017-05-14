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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за строительство в Риге на бульваре Бривибас памятника Атмоде, или возвращению свободы.

Автором инициативы является Гунар Бреманис. Он считает, что нужно дать законодательную гарантию того, что место для такого памятника будет предусмотрено напротив здания правительства. По его мнению, до открытия памятника в этом месте должно быть разрешено размещать только временные объекты. Памятник может быть построен после улучшения финансовой ситуации в стране и должен быть стилистически согласован с Памятником Свободы.

Также, по мнению автора инициативы, памятник должен строиться на средства из госбюджета и из средств, пожертвованных народом.

Инициатива была размещена на портале Manabalss.lv два дня назад. Пока что в ее поддержку подписалось менее 10 человек.