В Риге хотят построить памятник Атмоде (5)

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Общество | 14 мая 2017 года, 14:03

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за строительство в Риге на бульваре Бривибас памятника Атмоде, или возвращению свободы.

Автором инициативы является Гунар Бреманис. Он считает, что нужно дать законодательную гарантию того, что место для такого памятника будет предусмотрено напротив здания правительства. По его мнению, до открытия памятника в этом месте должно быть разрешено размещать только временные объекты. Памятник может быть построен после улучшения финансовой ситуации в стране и должен быть стилистически согласован с Памятником Свободы.

Также, по мнению автора инициативы, памятник должен строиться на средства из госбюджета и из средств, пожертвованных народом.

Инициатива была размещена на портале Manabalss.lv два дня назад. Пока что в ее поддержку подписалось менее 10 человек.

Комментарии 5
леший1 час назад
памятник возвращению свободы?---Я ничего не перепутал?----а что уже свободу и независимость посольство США уже вернуло? или это такая игра слов?----типа, ВЫ свободны и независимы пока здеся находятся американские войска----ну, флаг и гимн ОНИ ещё не отобрали, так что ВСЁ в порядке!!!Покую! пляшем!
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алекс1 час назад
Да народ уже охренел от поборов на армию и так по мере сил способствует обогащению и тех,кто за рубежом,т.е.кураторов и местных ставленников.
Притом не надо считать за идиотов всех остальных людей Латвии ,прекрасно понимающих,что нет независимости-так зачем тогда Памятник.Чтобы архитектор заработал?
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Я ЗА5 минут назад
ПОСТРОИТЬ ПАМЯТНИК И ПОВЕСИТЬ НА НЕГО БАРАБАНЩИКА,БОРОДАТОГО ВОРА И ДРУГИХ.......
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