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В пятницу, 12 мая главного редактора еженедельника "Российские вести" Дмитрия Ермолаева и латвийского журналиста Андрея Татарчука не впустили в Молдавию. Об этом сообщил сам Дмитрий Ермолаев на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Ермолаева, они были задержаны сотрудниками молдавских спецслужб после прилета в Кишинев. У них конфисковали личные вещи, документы и средства связи, а также отправили на допрос. В общей сложности, журналистов продержали в аэропорту Кишинева 14 часов, после чего депортировали в Москву.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики, въезд был запрещен, поскольку журналисты не указали цель своего визита.

"Принято решение – не разрешен въезд в Молдавию, потому что не указана цель визита в республику. Речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд", - сообщили в пресс-службе Погранполиции.

Тем временем по словам Ермолаева, журналистам ничего не объясняли, а во время допроса применяли приемы психологического давления.

"Только что был отпущен сотрудниками молдавских спецслужб из камеры, где они с применением приемов психологического давления пытались меня допрашивать. При этом у меня были конфискованы средства связи, компьютер и личные вещи. После получения вещей я заявил, что уже не отвечаю за их содержимое, учитывая, что более получаса они находились в руках сотрудников спецслужб", - ранее написал Ермолаев.

Он также отметил, что вместе с латвийским коллегой прибыл в Молдову, чтобы собрать в городе Тирасполе материалы для их совместной книги о событиях в Латвии в 1990-1991 годах. Данный визит, по словам Ермолаева, носил частный характер.

"Вместе с Татарчуком мы сегодня прилетели в Кишинев для поездки в Тирасполь с целью сбора материалов для нашей совместной книги о событиях в Латвии в 1990-91гг. (в Тирасполе проживают очевидцы этих событий). Данный визит имел частную цель (написание книги). После прилета перед допросом нас продержали в зале прилета 2 часа, конфисковав паспорта", - ранее написал Ермолаев.

Он также сообщил, что в результате длительного нахождения в аэропорту у них с коллегой возникли проблемы со здоровьем.

Между тем, президент Молдавии Игорь Додон назвал "полным беспределом и провокацией" задержание российского журналиста Дмитрия Ермолаева. Додон связал этот инцидент с тем, что в молдавском правительстве и парламентском большинстве недовольны "положительной динамикой в молдавско-российских отношениях, которых добивается президент".

Президент Молдавии указал, что ничего у парламентского большинства не получится.

Российский журналист Ермолаев также заявил, что считает задержание в Кишиневе провокацией молдавских спецслужб против президента Молдавии и его политики по установлению дружеских отношений с Россией.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.

Источники: facebook.com/dimitry.yermolaev, РИА Новости