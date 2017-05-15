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В 1-й Рижской государственной гимназии, 2-й Рижской государственной гимназии, 3-й Рижской государственной гимназии, Рижской государственной немецкой гимназии и Агенскалнской государственной гимназии за 4,4 млн евро будет улучшена учебная среда, свидетельствует инвестиционный план департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

2,6 млн евро из этой суммы будут привлечены из фондов ЕС, а 1,8 млн евро выделит самоуправление.

Департамент отмечает, что успехи учеников гимназий на централизованных экзаменах выше, чем в среднем по стране. Гимназии выполняют функции методических центров, поддерживают международное сотрудничество в сфере образования, участвуют в разработке государственной политики образования, передает радио MIX FM 102,7.

Улучшения среды необходимы, поскольку помещения во всех государственных гимназиях максимально заполнены. Гимназии недостаточно оснащены компьютерной техникой и программами.

Здание 1-й государственной гимназии реновировалось в 2000-2002 году. В кабинетах иностранных языков недостаточная звукоизоляция, нет качественного беспроводного интернета, также нужно обновлять мебель.

Здание 2-й гимназии ремонтировалось в 2009 году. Школе требуются современные компьютеры и мебель.

Здание 3-й гимназии не реновировалось, но каждый год ведутся небольшие ремонтные работы. В школе нет современной системы электроснабжения и вентиляции, нужна замена мебели.

Исторический корпус немецкой гимназии реновировался в 2000-2002 гг., были пристроены новый корпус и спорткомплекс. В школе нет звукоизоляции и качественного беспроводного интернета.

Здание Агенскалнской государственной гимназии не реновировалось, самый новый корпус построен в 1973 году. Системы электроинсталляции и вентиляции в здании устарели.

Работы во всех пяти гимназиях планируется завершить к 1 сентября 2019 года.